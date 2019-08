Al acceder a esta cuenta, @noeloquence, se nos advierte algo así como: usted no tiene nada que entender. Y es que si bien hay una serie de posteos originales y re-posteos que van formando grupos bien definidos (a saber: fetiches corporales con auriculares, celebridades en situaciones borde, gatitos en cualquiera, cosas con formas de genitales, humos con formas de cualquier cosa, entre otros) siempre queda un margen para la sorpresa, es que @noelocuence nunca nos termina de acostumbrar. Y eso nos encanta.

La cuenta que nos ocupa es una de las más "prolíficas" en cuando a generación de risitas cómplices en el espectador de turno. Casi todos los re-posteos y posteos originales que hace su gestor-creador (un tal Noel, por eso el juego de palabras en @noeloquence) tienen algún efecto de chiste visual inmediato o bien presentan alguna epifanía absurda y cotidiana. Un ejemplo: el video en el que un dildo viaja plácidamente erecto sobre una cinta transportadora de equipaje ante la reacción entre anonadada y cómplice de los pasajeros que esperan recuperar su equipaje en un aeropuerto. Otro momento registrado en este scroll infinito, es una pareja heterosexual de postal mirando hacia el mar de espaldas a cámara. La imagen se completa con un perro levantando la pata a punto de orinar sobre el masculino en cuestión.

La heteronormatividad al palo, en un posteo originalmente compartido por @sharma0690

El nombre de la cuenta en sí, más allá de jugar con el nombre de su creador, es un oxímoron viviente si pensamos en la relación entre nombre y contenido. Como bien sabemos, la elocuencia se relaciona con la expresividad, con la fluidez de la oratoria. Lo elocuente es aquello que por su claridad discursiva y sin rodeos impacta afectándonos directamente. ¿Entonces qué habría de no elocuente en la colección casi infinita de imágenes curadas por Noel en @noelocuence? Estamos ante un título claramente irónico y punto. Tan irónico como la imagen compartida en la que vemos un sandwich de miga encerrado en un blister en el que leemos LGTB. Es un pack colorido que recuerda a un arco-iris. Pero nada de eso, estamos ante un producto que contiene Lechuga, Guacamole, Tomate y Bacon. Cuando @onelocuence prende el ventilador, no se salva ningune.

Ironía hasta con las minorías, bienvenides al mundo de @noelocuence

En la intro se nos invita a probar suerte tratando de seguir otra cuenta privada: @oneloquence, que resulta el perfil personal del creador del IG en cuestión. Queda a criterio de la gerencia, entonces, si podremos ver su contenido o no. Si no tuvieron suerte, no se preocupen: SOY la tuvo y no es que se pierdan demasiado. Al contrario del efecto de shock de @noelocuence, esta otra es megamarketinera y solamente presenta algunos collages materializados a través del efecto mosaico de IG (una app que permite armar una imagen más grande usando varios posteos como si fueran mosaicos). Serán unos seis o siete collages en total y vemos constantemente el logo de la cuenta: dos manitos rezando con un rosario colgando. Pero, en otro collage, también se sugiere que la cuenta tiene influencia satánica (?). Sin dudas el más impresionante de los collages es el que muestra a un Trump con un rifle en la mano sobre un fondo que parece algo así como una cantera de piedras semipreciosas y debajo la pregunta: ¿Podría explicarnos, por favor?



Collage de mosaicos presente en la cuenta privada @onelocuence

Claramente la sal del asunto no está en @onelocuence, así que no se molesten en seguirla. Lo que sí es interesante de ver, y tal vez nos dé una pista sobre la idea que el creador de esta cuenta tiene sobre estas arenas digitales en las que habitamos hoy en día, es el video alojado en el sitio Vimeo cuyo link está en la bio de @onelocuence. Se trata del corto llamado "Pocket", pensado para ser visto en formato historia de IG, es decir con auriculares y en un smartphone. Allí vemos al protagonista solamente a través de su teléfono: ojeando el perfil de la chica que le gusta, pero también el de la actriz porno de sus sueños, haciendo una búsqueda en Google sobre la relación entre tener un testículo más chico que el otro y el cancer, y acto seguido preguntándole a su madre cuándo es la próxima visita al médico. En fin, la vida cotidiana atravesada por la omnipresencia de internet.

En un determinado momento el protagonista del corto hace una entrada rápida en @noelocuence, más precisamente en una foto que muestra a un masculino con un panqueque en la cabeza. Pero rápidamente atiende el llamado telefónico de un amigo. Así, con esa habilidad para provocar un shock cargado de sentido del humor oscuro y casual, esta cuenta se impone en nuestro día a día digital.

Un clásico muñequito peneano compartido en la cuenta.

Entrevistado dos años atrás por la revista online Oeval cuando a Noel le preguntan cuál es el sentido de tan obsesiva colección de fotos, responde: "Provocar a las personas y llevarlas a la situación en la que piensen: ¿Cómo es posible que todas estas fotos convivan? Todos deberían tener el derecho de expresarse a su manera. Esa es la belleza de internet, ¿no?" Y es que, más allá de su mirada de un humor calcinante, hay en esta cuenta una búsqueda de diversidad por sobre todo, pero de una diversidad verdadera con todo lo polémica y transformadora que ésta puede ser.