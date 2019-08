A sólo un día del partido que definirá en Paraguay el pase a semifinales de la Copa Libertadores entre River y Cerro Porteño, la justicia paraguaya ordenó la detención del volante riverplatense Nicolás de la Cruz, uno de los convocados para el encuentro en Asunción. La situación judidical se resolvió rápidamente tras una breve declaración policial y el jugador quedó habilitado para participar en el segundo partido de los Cuartos de Final.

El volante regresó al mediodía al hotel Bourboun, donde concentra el equipo de Marcelo Gallardo, quien ahora podrá optar por el volante para el segundo encuentro de River con el conjunto paraguayo.

El caso se remonta a una supuesta agresión a un oficial de policía cometida por De la Cruz hace tres años en la final de la Copa Libertadores Sub 20. "El jugador no tenía conocimiento de la causa. El delito no es grave, se complicó por una desinformación que hubo", aclaró su abogado, el paraguayo Diego Tuma.

De acuerdo al Fiscal Carlos Ruiz, la imputación sobre el volante uruguayo seguía vigente, por lo que retomó la causa para aprovechar que el jugador estaba en suelo paraguayo. “Se ha ordenando la detención y resuelto por el juzgado su rebeldía. En la última hora habría ingresado a territorio paraguayo por lo que yo ordeno nuevamente la detención para su comparecencia ante mi unidad fiscal”, comentó Ruiz a ABC TV.

Cuando su equipo del momento, Liverpool de Uruguay, jugó la final de la Libertadores Sub 20, De la Cruz fue expulsado en tiempo reglamentario. Luego del incidente, se lo acusó de agredir, junto a otros cuatro jugadores, al suboficial primero Fabián Olmedo y al oficial primero Fernando de Vooght en el interior del estadio Defensores del Chaco.

De acuerdo al departamento legal de River, nunca los habían notificado sobre la situación legal del jugador "ni tampoco a las fuerzas de seguridad y por eso pasó sin problemas por la frontera reiteradas veces". "Pero recogen un tema de hace tres años, justo antes de este partido, de algo que se resuelve presentando un escrito", se quejaron.