*) Cansadas: Ori @untrizdeori

Estamos cansadas de los manes que no están dispuestos al diálogo abierto y sin prejuicios de sus emociones y sentimientos; de vivir en una adivinanza constante de lo que les pasa por la cabeza y el cuerpo; de tratar de ocultar a diario y sin éxito cada una de sus contradicciones.

*) Mamada: Natalia Calao @NataliaCalao

Estoy mamada de que digan que a las mujeres ya no se nos puede decir nada en la calle por culpa del feminismo. Siempre nos han incomodado con sus comentarios no pedidos y sus miradas morbosas. Y ahora además lo decimos. Tráguense eso y compórtense.

*) Mierda, carajo: Camila @_mehire

Ser mujer es una mierda porque los varones automáticamente asumen que te interesa su opinión.

*) Secas: MaGui LóPeZ @Tia_MaGui

Un día las minas nos vamos a organizar y vamos a contar detalles de las situaciones de mierda a las que te exponen algunos tipos en las app de levante. Todo se acompañará con datos de usuario, nombre y apellido. Ya se les va a terminar la tiranía.

*) Hartxs: Benito Cerati @Vanity_Sexx

La historia del heterosexual:

Homosexuales hacen algo -> heterosexuales se lo apropian, lo hacen mainstream -> heterosexuales lo usan en nuestra contra -> homosexuales hacen otra cosa... y así indefinidamente.

*) La vendetta: Catalina @CataCipolatti

Mi mamá rendía italiano y me llama y me dice “me saque un 8” le digo: “flojo Analia, faltó para el 10” y me dice “no, la profe dijo q estaba re bien, q nadie saco más” y le dije “A MI QUE ME IMPORTAN TUS COMPAÑEROS”.

Bebe de tu propia medicina.

*) I love Lisa: clea @nietadebrujas_

Le dije al niño que cuido que soy torta, tiene 7, la conversación fue así

Él: ¿tenés novio?

Yo: tengo novia.

Él: ¿Sos gay?

Yo: si.

Él: ah, ¿te gustan los simpons?

*) Gata: Paula B. Giménez @YoFermina

La gente que se pone foto de perfil con sus mascotas en tinder me hace daño. DALE, HERMANA, QUIERO COGER CON VOS NO CON FIRULAIS.

*) Manejo la Aduana: Juan José Gómez Centurión @juanjomalvinas

Voy a vetar la ley de identidad de género.