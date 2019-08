Tras el encuentro con los integrantes de la Mesa de Enlace, el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, quien estuvo acompañado por su jefe de campaña, Santiago Cafiero, y la economista Cecilia Todesca, el ex jefe de Gabinete de Néstor y Cristina Kirchner aclaró que la reunión con las patronales del campo había sido "fructífera" y que no haría declaraciones porque "no tengo nada que contarles".

Ante la insistencia de los periodistas apostados en la entrada de sus oficinas de San Telmo, Fernández agregó que "el Gobierno debe estar contando los días".