Dos censistas descubren historias tras cada puerta, las preguntas alteran el clima hogareño mientras ellos, al fin y al cabo, serán también interpelados. Con la serie El Censo, cuyos 8 capítulos inician su andadura hoy a las 23.30 en la pantalla de 5Rtv, la dupla que desde la dirección conforman Elena Guillén y Pablo Romano conoce un salto cualitativo. Y en varios sentidos. Por un lado, porque con sus historias multiplicadas la serie abre un rizoma que es todo un desafío; por otro, por ser un trabajo que afianza una relación artística de sintonía y afinidad.

A partir de dos cortometrajes previos, dirigidos por Guillén, en donde Romano realizara cámara y otras funciones (iluminación en Cuatromil -2011-, producción ejecutiva en Camino al aeropuerto -2012-), El Censo surgió como un paso mayor, junto a la participación fundamental -resaltarán ambos- de Ariel Vicente desde la producción ejecutiva. "A Pablo lo convoqué para mis dos cortometrajes anteriores y tuvimos buena química. Así que cuando empecé con este proyecto, lo llamé para la producción, nos presentamos, rendimos el concurso y salimos seleccionados", señala Guillén a Rosario/12.

"A mí me resultó subyugante la idea de que cada vez que un censista entrara a una casa encuentre una historia", revela Romano.

El Censo fue ganador del concurso de Series de Ficción Federales para Televisión Digital Argentina (Incaa) en 2015, pero tras su realización quedó en un limbo. La Televisión Pública iba a ser el lugar de difusión, pero no hubo caso. Misterio absurdo que 5Rtv, el canal público de Santa Fe, viene felizmente a subsanar. Entre otros méritos, porque se trata de un trabajo de calidad, realizado íntegramente por profesionales de la ciudad. "La verdad, me di el gusto. Convoqué a Andrea Fiorino, Gustavo Guirado, Miguel Franchi, Salvador Trapani, Laura Copello, Ofelia Castillo, Claudia Schujman, Paula García Jurado, me saqué las ganas de trabajar con todos estos actores que me gustan tanto. Hacer esta experiencia con ellos fue de lo mejor que me pasó en la vida", agrega Guillén.

Según Romano -alguien avezado en la tarea audiovisual, con una trayectoria que incluye largometrajes y distinciones-, "entre sus virtudes, Elena tiene mucho humor, y eso es muy bueno para un trabajo, porque el humor diluye cualquier momento de tensión. Se trata de una persona muy inteligente, que ha aprendido rápida y claramente lo que es el relato y el guión, cómo escribirlo y estructurarlo. Cuando surgió este proyecto en realidad era un corto, pero a ella le pareció que podría ser una serie. A mí me resultó subyugante la idea de que cada vez que un censista entrara a una casa encuentre una historia. Trabajamos climas, conceptos, a qué hora del día transcurrían las historias, pasamos muchísimos meses hablando de lo que le pasaba a los personajes".

A partir de la dupla compuesta por Tulio (Santiago Pereiro) y Ana (Agustina Rudi), la tarea del censo comienza mientras entre ellos se entreteje algo, un ardid que impulsa la acción y habilita el ingreso de las otras historias. "Cada casa es un mundo, ésa es la idea. Te metés ahí y hay algo que sucede. Además, son muy lindas las preguntas del censo, porque son muy obvias; como cuando preguntás: '¿quién es el jefe de familia?'", señala Guillén. Según Romano, "teníamos un referente tremendo en cómo la historia social y global entra en la subjetividad de los protagonistas; pero esa historia del país es colateral, lo importante es la historia de esos sujetos dentro de la historia del país, y cómo tiene una resonancia interna en la problemática de cada uno de ellos, atravesados por un conflicto, por una problemática y dolor profundo. Sobre eso charlamos mucho".

En este sentido, las complejidades supuestas ante tamaña producción acompañaron de manera previsible. Como refiere Romano, "no teníamos el presupuesto ideal, tuvimos que trabajar de una manera rápida y efectiva para poder construir un relato. Dividimos tareas. Ella trabajaba más con los actores y yo con la puesta de cámara, pero no como compartimentos estancos, cada uno observaba lo que el otro hacía". "Comenzó un gran periplo desde el momento en que armamos un gran equipo; tomamos la decisión de filmar en Rosario y de convocar actores y técnicos rosarinos y santafesinos", agrega Guillén. "Filmamos durante dos meses, todos los días, el trabajo fue maravilloso. Y fue un gran pilar Ariel Vicente, porque al trabajar en una producción grande hubo que mover mucha gente. Teníamos que filmar 25 minutos por 8: ¡cuatro horas de pantalla! Lo pienso ahora y recién lo dimensiono", continúa.

De misma manera reflexiona Romano: "2 protagonistas, 30 secundarios, 27 de equipo técnico, 100 extras. Era una carga de estrés muy grande, pero lo viví con mucho goce. Si bien había cosas difíciles, angustiantes, hubo también otras hermosas y luminosas, fundamentalmente con los actores. Siento que los dos aprendimos y nos llevamos muy bien, cuando uno podía decaer el otro lo levantaba. Y creo que eso sucedió en gran parte porque tuvimos un respaldo extraordinario en Ariel Vicente. Gracias a él nos sentíamos seguros. Es clave que haya alguien en la producción en quien tengas confianza. La tríada que formamos fue muy buena".

El Censo se emitirá por 5rtv a partir de hoy, a las 23.30, a lo largo de 8 viernes. Entre los rubros técnicos figuran Cristian Ferreira da Cámara (Fotografía), Ernesto Figge (Montaje), Alexander Panizza y Alejandro D'Ippolito (Música), y Tati Babini (Dirección de arte). Es para destacar que los días viernes a las 22, 5Rtv emite un ciclo de documentales santafesinos. Hoy es el turno de Pañuelos para la historia, de Alejandro Hadad y Nicolás Valentini, al que seguirán: Acha Acha Cucaracha: Cucaño ataca otra vez, de Mario Piazza (06/09); Nada sobre nosotros sin nosotros, de Georgina D'Ambrosio (13/09); El gran río, de Rubén Plataneo (20/09); Los nueve puntos de mi padre, de Pablo Romano (27/09).