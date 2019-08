El Movimiento Cinco Estrellas (M5S) levantó ayer la voz en las negociaciones con el Partido Demócrata (PD) para formar un nuevo Ejecutivo en Italia y exigió que se incluyan sus propuestas en el programa de gobierno, bajo la amenaza, en caso contrario, de ir a elecciones.

"Si entran nuestros puntos en el programa de gobierno se puede empezar; si no, mejor ir a votar". Así de tajante se presentó hoy a los medios de comunicación el líder del antisistema M5S, Luigi di Maio (foto), tras su reunión con el primer ministro designado, Giuseppe Conte .

El presidente de la República, Sergio Mattarella, encargó ayer a Conte, primer ministro hasta el 20 de agosto último con el anterior Ejecutivo del M5S y la ultraderechista Liga, explorar si puede formar un nuevo Gobierno luego que los socialdemócratas y los antisistema manifestaran la posibilidad de formar una coalición.

Este golpe de timón de Di Maio sorprendió a los socialdemócratas del PD, que se presentó ante Conte con su programa de Gobierno, pero sin exigencias. "Incomprensible la rueda de prensa de Luigi di Maio. ¿Cambio de idea? Que lo diga claramente", escribió en Twitter el vicesecretario del PD, Andrea Orlando.

Según los medios de comunicación italianos, el M5S dejó en la mesa de Conte un programa con 20 puntos "innegociables", entre ellos el recorte del número de parlamentarios y una ley sobre el conflicto de intereses, entre otros.

Pero, además, Di Maio manifestó que no tolerarán la creación de impuestos para las rentas más altas o la construcción de incineradores de basuras. También instó a que una de las prioridades sea llegar a un acuerdo con la Unión Europea (UE) para la redistribución de migrantes que llegan a Italia, "Estamos usando el condicional sobre este Gobierno, porque o nos ponemos de acuerdo en estos puntos de nuestro programa o no seguimos adelante", sentenció, según reprodujo la agencia de noticias Ansa.

Antes de Di Maio se había reunido con Conte el secretario general del PD, Nicola Zingaretti, quien expresó ante los medios la necesidad de una nueva "temporada política", sobre todo después de los últimos datos negativos acerca del crecimiento de la economía italiana.

Zingaretti destacó que este nuevo proyecto "ha sido recibido muy bien por los mercados, con una bajada de la prima de riesgo".

Entre los puntos del posible programa de Gobierno entregado a Conte, el PD propuso recortar los impuestos para los salarios bajos y medios, un verdadero plan para la creación de trabajo e inversiones publicas y en infraestructuras verdes.