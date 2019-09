Ahora el superministro menemista Domingo Cavallo, da marcha atrás en el análisis que hizo el pasado 31 de julio. "Ojalá me equivoque", rogó en un artículo que publicó el sitio Infobae, y remarcó: "Me permito reiterar el pronóstico que hice sobre lo que podría ocurrir si resulta elegido el binomio Alberto Fernández-Cristina Kirchner". En esa ocasión, Cavallo había dicho que "las políticas que pueden deducirse de las declaraciones de Alberto Fernández llevarían al país a la hiperinflación". Además, se animó a expresar, en línea con la campaña negativa del ofialismo, que "no es descartable que en tales circunstancias el kirchnerismo responsabilice a Alberto Fernández del descalabro, alegando que aplicó políticas neoliberales, y promueva su renuncia para que asuma la presidencia Cristina Kirchner con un ministro de Economía de la escuela de Kicillof". Ahora, el superministro que llevó a la desocupación y a la pobreza niveles extremos, suplica que su premonición no se cumpla.