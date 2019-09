“En lo económico se encerró mucho en su círculo, con su gente. Al principio lo veía un equipo más abierto en pensamiento y de a poco se fue convirtiendo en un grupo que se hablaba a sí mismo. No tuvo la sensibilidad de escuchar a la sociedad”. Con esas palabras definió al gobierno de Cambiemos el presidente de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo. El también titular de Aceitera General Deheza (AGD) se refirió a la coyuntura económica un día después del aniversario del Día de Industria, al cual, como fue costumbre en sus cuatro años de mandato, el Presidente no asistió. “El gobierno ignoró a la actividad industrial”, aseguró Acevedo, quien consideró que “habrá que dejar pasar el tiempo para poder ponerlo en perspectiva”. El líder de la central fabril consideró que será necesaria una reapertura de paritarias para que se recupere el poder adquisitivo.

“Se van a tener que abrir paritarias. El poder adquisitivo ha caído muchísimo. Lo que pasa es que ahora tenemos que empezar a crecer y ver cómo recomponemos el poder adquisitivo. El problema es que no podemos tener tasas arriba del 120 por ciento ni perder la referencia del valor de nuestra moneda”, insistió Acevedo. De acuerdo con los datos que brindó el titular de la UIA, con Cambiemos “cerraron 4074 empresas industriales en la Argentina”. “Hay un 15 por ciento de destrucción de industria”, remarcó.

La caída del poder de compra de los salarios, producto de paritarias que no lograron alcanzar a una inflación que se espiralizó, es el principal problema del sector industrial que produce con destino al mercado interno. Al sector industrial que exporta tampoco lo beneficiaron las constantes devaluaciones y oscilaciones en el tipo de cambio, porque se le dispararon los costos. La situación actual ya se tornó crítica para todos. “Es imposible describir lo que estamos viviendo. El gobierno se dio cuenta con el palazo que le dio la sociedad”, afirmó el referente industrial en referencia a la fuerte derrota electoral en la PASO que tuvo el oficialismo.

En declaraciones radiales, el presidente de la UIA sentenció este martes que la “coyuntura económica es muy mala”. “Pero nos estamos ahogando en un charco de agua. Está claro que la industria es uno de los grandes perdedores de este modelo pero el problema no lo veo como económico o financiero; lo veo como de un enorme problema político. Y la sociedad quedó atrapada en este problema”, agregó. Durante su exposición el día anterior en la austera reunión que realizaron en la UIA, el directivo se había mostrado a favor de un diálogo para alcanzar consensos mínimos. Reiteró esa idea en la charla: “La Argentina no puede ser un país que cambia respecto de quién está en el gobierno, tiene que tener continuidad. Es igual que una empresa”, buscó comparara el directo de AGD.

En sus declaraciones hizo referencia al listado de “diez puntos” que el macrismo había presentado previo a las PASO como una forma de llamar al diálogo. “¿Se acuerdan de los diez puntos? Fue hace cuatro meses nomás. Parecen mil años. No pido que cumpla esos diez puntos, al menos dos o tres”, ironizó Acevedo. “Por eso, lo que le pasa a la Argentina es una desconfianza atroz”.

Respecto de la situación del sector, remarcó que “las empresas no están pudiendo funcionar por la recesión y las altas tasas de interés”. “El año pasado cuando vino el ministro (de Producción, Dante) Sica, por el Día de la Industria, las tasas de interés eran del 30 por ciento y dijo ‘yo no voy a ser un ministro con estas tasas de interés’. Después las tuvimos a 70 por ciento y hoy no existe. Así las empresas no tienen forma de financiarse, mientras hay un PBI afuera, que estamos financiando nosotros”, se quejó Acevedo. “Le estamos dejando plata a los Estados Unidos y la causa es que no le tenemos confianza a nuestro país”, concluyó.