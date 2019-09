Por 328 votos contra 301, los parlamentarios decidieron arrebatar al gobierno el control de la agenda parlamentaria para votar una ley que lo obligue a pedir un aplazamiento del Brexit. Como reacción, Johnson presentará de inmediato una moción para pedir comicios generales.

Boris Johnson había perdido hoy la mayoría en el Parlamento británico pocas horas antes de la votación. Un diputado del Partido Conservador se sumó a las filas del Partido Liberal Demócrata a modo de protesta por la “forma agresiva” con la que el primer ministro promovía “un Brexit destructivo”.

El diputado Philip Lee, que integra la Cámara de los Comunes desde 2010, manifestó en un comunicado que Johnson "está poniendo en peligro las vidas y los hogares innecesariamente y arriesgando sin motivo la integridad de Reino Unido”.

El premier hablaba a los parlamentarios cuando, en plena sesión, Lee se levantó y se sentó junto a los diputados liberal-demócratas. Su salto se produce mientras Johnson intentaba salir de la Unión Europea el 31 de octubre, con o sin acuerdo, para lo cual propuso suspender la actividad del Parlamento hasta el 14 de octubre.

"En términos más generales, la estrategia de Johnson está perjudicando la economía, la democracia y el papel del país en el mundo, además de utilizar la manipulación política, el acoso y las mentiras y hacer todo esto de forma deliberada e intencionada", advirtió Lee en su nota de renuncia, en la que señala que “el partido al que me uní en 1992 no es el partido del que me voy hoy".



Lee considera que el Partido Liberal Demócrata está ahora "el mejor colocado para construir la fuerza unificadora e inspiradora que hace falta" y para dejar "un país y un mundo mejor para las próximas generaciones".