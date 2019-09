El volante colombiano de River Plate Juan Fernando Quintero, que se recupera de una rotura de ligamentos cruzados, volvió esta mañana a hacer ejercicios con pelota y se ilusiona con ponerse a punto para las semifinales de la Copa Libertadores ante Boca Juniors, previstas para octubre. Quintero se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda el 21 de marzo pasado, en el partido ante Racing Club, y desde entonces no había vuelto a trabajar normalmente con pelota.



El jugador lo hizo nuevamente en el entrenamiento realizado por el plantel de Marcelo Gallardo, y en lo que pareció el inicio del proceso final de su recuperación: el cuerpo médico tiene previsto darle el alta el 21 de septiembre, a seis meses exactos de su lesión.



El colombiano fue autor del segundo gol del partido que River le ganó finalmente 3-1 a Boca en Madrid por la final de la Copa Libertadores 2018 que no pudo jugarse en el Monumental. El jugador que lleva la 10 en la espalda desde la salida de Gonzalo Martínez tiene muchas posibilidades de ser parte de las semifinales de esta edición de la Copa, en la que habrá una nueva edición del superclásico a jugarse el 1º y 22 de octubre.



El enganche colombiano realizará un proceso de puesta a punto física de dos semanas, luego será parte de las prácticas de fútbol, y se avaluará la posibilidad que juegue algún partido de reserva antes volver al primer equipo. El plantel que se entrenó esta mañana en el predio de Ezeiza no contó con los jugadores convocados a la fecha FIFA por las selecciones de Argentina, Paraguay, Colombia y Chile, ni con Leonardo Ponzio quien se encuentra en España declarando por un juicio de sobornos.



Los ausentes por las convocatorias son: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Exequiel Palacios, el paraguayo Robert Rojas, el chileno Paulo Díaz y el colombiano Rafael Santos Borré, y los juveniles Jorge Carrascal, Julián Alvarez y Ezequiel Centurión.



Por su parte, Ponzio, que tampoco en la jornada de hoy pudo declarar podría perderse la chance de ser tenido en cuenta en el primer Supeclásico, ya que el juicio final podría llevarse a cabo el 30 de setiembre y el juez los obligó a estar presente a todos los implicados. De todos modos, fuentes allegadas al capitán de River le aseguraron a Télam que por el retraso en las declaración existe la chance que la fecha del juicio se postergue al menos una semana, y eso lo dejaría con posibilidades de estar en la convocatoria del 1º de octubre.



River se entrenará esta semana y la que viene en el predio de Ezeiza a la espera de los jugadores citados, que podrían sumarse a los trabajos el jueves próximo antes de que el equipo se concentre para jugar ante Huracán en Parque Patricios. Antes del primer cruce de Copa y tras el enfrentamiento con Huracán, el conjunto de Núñez jugará el miércoles 18 ante Godoy Cruz por Copa Argentina, por los cuartos de final, luego recibirá a Newell's Old Boys por Superliga, el 22, y después visitará a Gimnasia, el 29 de setiembre.