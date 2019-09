Fue una reunión zen. El presidente Mauricio Macri recibió a su interbloque de Diputados. En su nuevo estilo, adquirido a fuerza de corridas cambiarias y control de cambios, el mandatario pidió que salgan a transmitir tranquilidad ante la crisis económica y ayuden a la estabilización de la economía. Les pidió presencia en los medios. "Hay que salir de la incertidumbre y no sumar incertidumbre política", les dijo el mandatario. Si bien la campaña no fue el tema central del encuentro, el Presidente les hizo saber que cree que se puede revertir el resultado. Nadie dijo nada. Fue un encuentro muy contenido. “Imaginate que ni los radicales expresaron sus quejas”, comentó a este diario uno de los participantes.

Macri había tenido ya una reunión con el gabinete a comienzos de la semana y con el Grupo de Acción Política de Juntos por el Cambio donde había pedido desactivar la campaña negativa contra el Frente de Todos, al menos, hasta que esté más estable la economía. En el encuentro con el interbloque completo de Diputados, reversionó ese discurso. Fue a las 11.30 en la quinta de Olivos. Quienes lo conocen, dijeron que lo vieron "tranquilo" y con un alto nivel de cautela. Habló unos 17 minutos. De hecho, le pidió a los diputados que "transmitan paz, tranquilidad, convicción y vocación de diálogo". Sostuvo que era el momento de salir a escuchar a la gente.

No hubo demasiadas referencias a la campaña, salvo la idea de que es posible revertir el resultado. "No explicó cómo", acotó uno de los que lo escuchó, entre sanguchitos, masitas, café y gaseosas. "Tenemos que salir a comunicar eso", insistió Macri. Todos lo escucharon con mesura y no hubo lugar para la catársis. "Los radicales estuvieron medidos. Las críticas nos las hacen por atrás", comentaban en el PRO.

Macri fue el segundo en hablar, después del jefe del interbloque Mario Negri. Tras el presidente, les tocó su turno al ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, -que explicó las medidas que tomaron y cómo están resultando-, al ministro de Interior, Rogelio Frigerio, y al jefe de Gabinete, Marcos Peña, el centro de todas las críticas por la derrota. Nadie se le animó. "Nos pidió que caminemos mucho y no aflojemos con la campaña", insistió otro comensal, quien reiteró que no hubo quejas ante Macri, aunque algunos se preguntaban qué ganas habría de salir a defender el control de cambios y el default selectivo. Todos reiteraron lo que dijo Macri: hay que priorizar la estabilización de la economía sobre la campaña (y la polarización).

Las ausencias fueron tan significativas como las presencias. No estuvo el presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, que pretextó cuestiones médicas. Tampoco se hizo presente Elisa Carrió, quien se había mostrado de acuerdo con el paquete económico en un encuentro el lunes, ni el candidato a senador en la Ciudad Martín Lousteau.

No hubo definiciones allí sobre qué harán con el proyecto de ley para reperfilar la deuda. Siguen las negociaciones con la oposición y se abrió la posibilidad de que el Gobierno vaya por el camino de un DNU.

Tras el encuentro, salieron a hablar con la prensa Negri; el jefe de bloque del PRO, Alvaro González; y el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López. "El presidente nos transmitió que había primero que preocuparse por la estabilidad y que después íbamos a tener tiempo, seguramente cuando se abra la campaña electoral, en discutir", dijo Alvarez. "La idea es preservar la tranquilidad y que la gente no se levante a la noche pensando que va a perder lo que tiene. La idea es no agregar nada que le sume incertidumbre política a los actuales momentos económicos", insistió Negri, que agregño que "siempre hay piromaníacos que andan con cohetes". Del encuentro participó el diputado Fernando Iglesias, que comparó al Frente de Todos con la Unión Soviética a raíz de las declaraciones de Juan Grabois.