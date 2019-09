"Licencia para todas las radios comunitarias", "Por una ley nacional de pauta oficial", "Este Gobierno favoreció la concentración de medios". Con esos reclamos, les representantes de radios comunitarias emblemáticas como la porteña La Tribu, la del oeste del conurbano En Tránsito y la platense Estación Sur recibieron el título de sus licencias definitivas, tras 30 años de comunicación popular. Le recordaron a la titular del Enacom, Silvina Giudici, la política en medios que llevó adelante Cambiemos.

"Las radios comunitarias pudimos recibir nuestras licencias por una lucha de años y, en gran parte por la Ley de Medios, que este Gobieno no se cansó de denostar y sacar DNU para destrozarla", señaló Alejandro Demasi, integrante de La Tribu. "La entrega de licencias no es un regalo de esta gestión sino una lucha colectiva de muchas años para acceder a la legalidad", compartió Julieta Urdinola, de radio En Tránsito.

"Ya son 120 radios, entre ellas una especial, radio La Colifata. La mayoría esperaba esta normalización desde hace 30 años", celebró Giudici desde su cuenta oficial de Twitter tras entregar 34 licencias definitivas a radios que en un proceso de normalización abierto en 2006 ya había conseguido sus Permisos Precarios y Provisorios (PPP). En el video de prensa del Enacom, el reclamo de las comunitarias fue censurado.





"Hay una contradicción en el discurso oficial. En el acto celebraban la implementación de una ley que fue trabajo del sector comunitario y que ellos denostaron y llegaron a decir que era mejor que no existiera", recordó Demasi. En septiembre de 2009, cuando la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Medios, Giudici votó en contra no solo como diputada radical sino como titular de la Comisión de Libertad de Expresión.





Espectro para todas

Del total de licencias entregadas por la Enacom, solo cinco fueron del sector comunitario. Además de En Tránsito, La Tribu, Estación Sur y La Colifata, estuvo la bonaerense radio Ahijuna. Los representantes de todas las emisoras compartieron también la inquietud de qué ocurrira con las cientos de radios surgidas luego de 2006, muchas tras la sanción de la Ley de Medios, que no pudieron participar del concurso por no contar con su permiso PPP.



"Vamos a seguir reclamando que todas las radios comunitarias que no entraron en este proceso de normalización de espectro puedan acceder a su licencia", resaltó Urdinola y Demasi completó: "Si bien es importante la entrega de licencias, como nos pensamos dentro de un sector y trabajamos en red, esto no termina acá: recién estamos empezando". "No sabemos en qué situación quedan a futuro, ¿serán ilegales? ", advirtió el integrante de La Tribu.

El DNU 267 de diciembre de 2016 fue uno de los primeros del gobierno de Mauricio Macri y apuntó a los artículos centrales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que buscaban quebrar el ologopolio mediático. Luego, el Gobierno de Cambiemos habilitó la fusión del Grupo Clarín con Telecom y entregó licencias a privados sin concursos. En tanto, a las únicas dos televisoras comunitarias que consiguieron licencia, aún no les aseguró que las cableoperadoras las suban a sus grillas.

En ese contexto, los integrantes de las radios comunitarias advirtieron que aún falta mucho para se cumpla con el 33 por ciento del espectro radioeléctrico que le corresponde al sector comunitario, como lo ordena uno de los artículos no borrados de la ley votada en 2009. El reclamo por una Ley de Pauta Oficial también estuvo presente. La norma fue una bandera de la campaña de Cambiemos que quedó varada en el Senado en el primer año de gobierno.

"Entendemos la comunicación como un derecho, que es parte constitutiva de este y cualquier otro gobierno que venga. Ojalá que las radios pueden recibir esta legalidad porque la legitimidad de nuestros medios ya está garantizada por nuestro trabajo hace muchos años", destacó Corina Duarte de radio Estación Sur al recibir la licencia de manos de Giudici.





"Es la primera vez que vemos a Giudici"

"Aprovecho esta instancia en la que, por fin, podemos vernos para también poder visibilizar la necesidad que los fondos de fomento sean pagados en su totalidad", fue el otro mensaje que Duarte, integrante de Farco, dejó para la titular de la Enacom.

Las redes de radios y televisoras comunitarias como Farco, Anmarc e Interredes reclaman desde inicios de la gestión macrista la demora en el pago y ejecución de los fondos de fomento para el sector comunitario, conocidos como FOMECA. En mayo último, las deudas acumulaban mil millones de pesos y a pesar de movilizar al Enacom no habían conseguido que Giudici los recibiera.



"Es la primera vez que vemos a Giudici", insistió Demasi y lamentó que "discursivamente se muestren preocupados por la pluralidad de voces, pero siempre se mantuvieron los problemas con los Fomeca, problemas que ya venían de la gestión anterior". "También hablan de transparencia, pero somos las mismas radios que nos continuamos presentando a los concursos. Ese discurso sirvió para trabar los desembolsos", señaló el integrante de La Tribu.

Por último, los comunicadores no dejaron de marcar el contexto de crisis económica que afecta directamente la posibilidad de mantener sus emisoras al aire. "En el caso de La Tribu, el pago del consumo eléctrico de la antena aumentó un 200 por ciento, hubo emisoras que tuvieron que apagar sus transmisiones nocturnas. Si el Enacom se preocupa por la pluralidad de voces tendría que haber estado presente para ver cómo acompañar a esos medios".