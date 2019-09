El tema de los panqueques volvió a la mesa de Mirtha Legrand, y produjo un momento incómodo para la “diva de los almuerzos”. El sábado por la noche, la periodista María O’Donnell venía hablando de su programa en LN+ y el “momento polarizado” también entre la prensa; fue entonces cuando la locutora Edith Hermida le recomendó invitar a Axel Kicillof, "que es un político de lo más interesante, que viene caminando y transitando la provincia de Buenos Aires" y sacó a relucir la cuestión de la resistencia de Legrand a invitar a Alberto Fernández.

A pesar de lo que sostuvo la semana pasada , la conductora aseguró que “no me desdije ahora, no soy un panqueque”. “¿Lo de Alberto Fernández era una broma?”, preguntó O’Donnell, y Legrand contestó “No, lo dije con seriedad, lo dije pensando. Dije que no lo invitaría, porque habla mal del gobierno de Macri”. “¿Y?”, quiso saber la periodista. “Y no me gusta”, reafirmó Mirtha, ante lo que O’Donnell no pudo evitar reírse y señalar a otro de los invitados de la mesa: “Pero Lavagna también habla mal del gobierno de Macri”. El cómico Freddy Villarreal señaló “A Lavagna ya no lo podés echar” y la conversación siguió en tono jocoso, pero Legrand prefirió guardar silencio y pasar a otras cuestiones.