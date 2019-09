El Observatorio de Violencia contra las Mujeres y el Área Diversidad, perteneciente a Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la provincia, presentaron una campaña para garantizar el acceso a la salud de lesbianas, bisexuales y personas trans durante todo el mes.

“Pensamos en esta campaña porque detectamos que lesbianas, bisexuales y varones trans, muchas veces no acuden a los servicios de salud, por un lado, pensando que no necesitan realizarse un papanicolaou por no tener relaciones sexuales con varones cis y por otro lado, para concientizar a los y las profesionales de la salud en cómo debe ser la atención a ésta población”, declaró una de las directoras del OVcM, Ana Pérez Declercq.

La responsable del área de la diversidad provincial, María del Carmen Salvo, señaló que “la campaña apunta a facilitar a pacientes el acceso a una práctica tan necesaria como la realización de un papanicolaou y también busca que los profesionales de salud habiliten el diálogo, que cambien su anamnesis médica (los datos que se recogen en la historia clínica de una persona) y la amplíen para las personas de la diversidad”.

“Es importante poder incorporar nuevas consultas, nuevas preguntas y hablar libremente sobre prácticas sexuales que van fuera de la heteronorma”, resaltó Salvo.

Los puntos adheridos son el consultorio de la Mujer del Hospital del Milagro, el Consultorio de la residencia de Medicina Familiar, ambos ubicados en la avenida Sarmiento 655. También el Centro de Salud Nº 49, del barrio Parque Belgrano, el Centro de salud Nº 5, del barrio El Pilar, en Balcarce 1899, y en el Centro de Salud Nº 10, del barrio 20 de Febrero.