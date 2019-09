Un Tigre "muy contento" 

"Hay que llevarse por delante a los rivales", resaltó Diego Armando Maradona, quien condujo este martes su primera práctica completa como entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, de cara al debut frente a Racing Club, por la 6ª fecha de la Superliga. Mientras aún no se confirmó si sumará un colaborador más a su cuerpo técnico, el Diez agradeció nuevamente al club del Bosque, muy comprometido con el promedio de descenso, por abrirle las puertas en su vuelta al fútbol argentino.



Si bien el flamante entrenador del Lobo había estado el domingo junto al plantel, que le dio la bienvenida en el Bosque junto a una enfervorizada y multitudinaria concurrencia de hinchas, este martes Maradona dirigió su primer entrenamiento, a puertas cerradas, con miras al partido del próximo domingo a las 11 de la mañana, donde el equipo será local ante la Academia.



"Tenemos que ganar, ganar y ganar. Respeto a todos los clubes del fútbol argentino", señaló Maradona en diálogo con Fox Sports, y añadió: "Cuando me meto en una cosa, soy muy tozudo. Acá voy a dejar la vida y como casi tengo 60 años, debo aprovechar ahora y acelerar a fondo a Gimnasia porque es un club muy lindo", indicó el Diez, quien estuvo al frente de la práctica junto a sus ayudantes de campo Sebastián Méndez y Adrián González, el preparador físico Hernán Castex y el entrenador de arqueros Gastón Romero.



Según informó la institución platense a través de su cuenta oficial de Twitter, en primera instancia el plantel realizó trabajos físicos a cargo del profesor Castex y luego ejercicios tácticos en la cancha tres de Estancia Chica. Maradona estuvo muy activo y dio muchas indicaciones en lo que fue una práctica muy extensa que no dejó indicios de la probable alineación para el gran debut ante el último campeón de la Superliga.



Consultado sobre Racing Club, la visita a Talleres en Córdoba y River Plate, sus tres primeros compromisos, fue contundente: "Hay que llevárselos por delante. Si no me gustara este desafío, quizás estaría muerto o en otro trabajo. Pero nosotros llevamos en el pecho una pelota que nos dio de comer y a la que no le podemos fallar".

Asimismo, Maradona apeló al humor ante la posibilidad de contratar un futbolista para la Superliga con el objetivo de mantener al equipo platense en la máxima categoría del fútbol argentino: "Quería traer a Usain Bolt, pero no me lo venden. Estamos trabajando para analizar la mejor opción, porque lo pedimos nosotros y sale como Roger Federer, lo pide otro y es (Stan) Wawrinka" .



Maradona se mostró feliz y no dudó a la hora de explicar por qué asumió el reto: "En mi primera práctica tenía el pecho cerrado. En un país donde no abunda trabajo, a mí me lo dieron y sin tener que arrodillarme ante nadie. Apareció la opción de Gimnasia, me gustó y la tomé enseguida, porque si me quedo en casa, operado, iba a tener que comprar una casa por mes", concluyó el ex capitán del seleccionado argentino.







Un Tigre "muy contento"

Ricardo Gareca, entrenador del seleccionado de Perú, se refirió al regreso de Diego Maradona al fútbol argentino como director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata. "Estoy muy contento por su vuelta al fútbol", declaró el seleccionador argentino en la previa al partido entre Perú y Brasil, en el marco de la fecha FIFA.



Además, el Tigre señaló: "Es importante que una figura mundial como Maradona esté en los campos de juego, para Argentina y para todos nosotros. Esto le hace bien a él y a una institución como Gimnasia, que está atravesando un momento difícil y con una hinchada muy importante a la que genera una gran expectativa".



Por último, Gareca reconoció el vínculo que lo une al mejor futbolista de la historia de la Selección argentina. "Tengo una relación afectiva de nuestra época como jugadores. No lo veo seguido, pero siento un cariño muy especial por él", concluyó el Tigre.