El abogado de Eugenio Veppo, el periodista que atropelló y mató en la madrugada del domingo a la agente de tránsito Cinthia Yanet Choque y que hirió de gravedad a su compañero Santiago Siciliano, renunció a la defensa tras considerar que el acusado "le mintió" sobre lo sucedido. "Esta causa no me hacía bien, por eso me aparté", admitió el letrado, al tiempo que señaló "desinteligencias con el imputado y su familia”. El padre de Veppo, por su parte, expresó sus condolencias con las familias de las víctimas en un mensaje que publicó este miércoles en su cuenta de Twitter. El hombre recordó que su hijo ya “se encuentra a disposición de la justicia”.

"Hay dos maneras de abordar la defensa, desde la inocencia o de la culpabilidad. Si es culpable, la idea es acercar la pena al mínimo. Veppo minimiza hechos, dice no recordar. No recuerda lo que no quiere. Refirió que no tenía antecedentes penales, cuando los tiene", aseguró José Luis Ferrari, quien anunció su renuncia a la defensa del periodista en el programa de Crónica TV que conduce Chiche Gelblung, en el que trabaja como panelista.

Veppo, pese a lo que había asegurado inicialmente, tiene antecedentes. Según se difundió este martes, tanto él como su hermano fueron denunciados el 25 de abril de 2014 por violar el artículo 149 del Código Penal, que indica que "será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas". Por esa denuncia, debieron cumplir veinte horas de tareas comunitarias. El periodista, además, tiene una causa en trámite por atentado y resistencia a la autoridad en 2018.

"Mi estrategia era acercarlo a un homicidio culposo para acceder a una condena de ejecución condicional o de cumplimiento efectivo pero corta", explicó Ferrari sobre las intenciones que tenía para Veppo, antes de enterarse que el periodista le habría mentido sobre sus antecedentes. La renuncia, aseguró el letrado, ya fue presentada formalmente en el Juzgado Nº 13, que lleva adelante la causa.

"Todos los familiares de Veppo quieren ayudarlo pero todos tienen maneras diferentes de abordar el tema. No me sentí cómodo, ninguno de ellos compartía mi criterio para trabajar. Por lo tanto, comuniqué mi renuncia a los parientes del implicado este miércoles por la mañana", explicó Ferrari. Y continuó: "Aún no sé quién ocupará mi cargo. Seguramente habrá otro letrado que continúe con la tarea pero yo no soy esa persona. Defender este caso me pone en una situación incómoda, yo siempre defiendo desde la verdad".

En el programa televisivo, explicó: "Los acompañantes (que iban en el auto) declararon el martes que Veppo venía zigzagueando a alta velocidad y que no pudo frenar cuando vio a los agentes de tránsito".



Además, según aseguró el abogado, el amigo de Veppo que viajaba en el asiento de acompañante del Volkswagen Passat --uno de los principales testigos de la causa-- le habría dicho al periodista: “Atropellaste a dos personas. Presentate y asistilas”. Veppo, sin embargo, escapó y tardó más de 14 horas en entregarse.

El joven de 32 años se encuentra imputado de homicidio simple con dolo eventual y lesiones gravísimas, delitos por los que podría ser condenado a una pena de entre 8 y 25 años de prisión. El hecho que se le imputa ocurrió el domingo a las 3.30 en avenida Figueroa Alcorta y Tagle, donde a bordo de un Volkswagen Passat que había comprado dos días antes embistió a Cinthia Yanet Choque y a Santiago Siciliano, dos agentes de tránsito que se encontraban realizando controles vehiculares: Choque murió en el acto mientras que Siciliano permanece internado en grave estado.

Inicialmente, Veppo había sido acusado de "homicidio culposo” pero la jueza decidió agravar la imputación tras considerar que Veppo conducía “zigzagueando temerariamente”, que actuó con "absoluto desprecio" y que debió representarse que así "generaba un peligro".

La magistrada afirma que Veppo conducía su auto "incumpliendo con la reglamentación vigente al transitar a una velocidad elevada que excedía la máxima permitida en ese tramo de dicha avenida (70 km/h), y zigzagueando temerariamente para rebasar tanto por izquierda como por derecha a los automotores que circulaban por la misma senda".

Tras haber declarado con una indagatoria interrumpida ante el cambio de carátula, Veppo fue trasladado al penal de Ezeiza, donde el Servicio Penitenciario Federal le practica estudios en el Hospital Penitenciario Central.

Su padre, Fabián Veppo, conductor del noticiero Telenueve al Cierre de Canal 9, publicó en su cuenta de Twitter: “Quiero expresar mi sentimiento más profundo de condolencia y comprensión para las víctimas del hecho que tuvo como protagonista a mi hijo, que se encuentra a disposición de la justicia”. “Lo hago también en nombre de los demás integrantes de la familia”, agregó.