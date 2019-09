La arquitecta de 27 años que en 2017 cortó con una tijera de podar los genitales de su amante mientras mantenían un encuentro sexual admitió que planificó “herirlo, no más que eso” y afirmó que nunca pensó en asesinarlo, al declarar en la apertura del juicio en el que está imputada de tentativa de homicidio. Brenda Barattini habló en la audiencia que reabrió el juicio que ahora cuenta con jurados populares, luego de que la fiscalía agravara la imputación de lesiones gravísimas, por las que comenzó a ser juzgada hace dos semanas, a “tentativa de homicidio calificado por el vínculo y alevosía”. La joven fundamentó que atacó a su amante porque estaba cansada de que él la “tratara como un objeto, como un trofeo”. “Me hacía ver como una cola, yo era la cola. Vulneró mi intimidad, mi vida y mi carrera. Se había arruinado todo”, dijo la imputada, que está presa en el penal de Bower desde noviembre de 2017. “El daño que yo le pude hacer no era mayor que el que él me había hecho a mí en un principio", justificó en su relato ante el jurado popular, en el juicio que continuará la semana próxima en la Cámara 2ª del Crimen de Córdoba.