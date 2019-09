El Barça “es mi casa”, afirmó Leonel Messi y calmó a la parcialidad culé que en los últimos días se alteró ante la noticia de que el mayor goleador de su historia tenía libertad contractual para alejarse del club. “No tengo intención de moverme a ningún lado”, enfatizó el 10, quien no obstante lanzó una condición para mantener en pie ese deseo: “Tener un proyecto ganador”.

"Sí, puedo decir que quiero estar en el Barcelona todo lo que pueda, hacer toda mi carrera porque esta es mi casa", aseguró Messi y lanzó una queja encubierta a la dirigencia catalana, al sostener que le hubiera “encantado que Neymar viniera” nuevamente para vestir la azulgrana. Si esto hubiera ocurrido, sugirió, “nuestro equipo hubiese aumentado las posibilidades de conseguir los resultados que todos queremos".

Por lo pronto, Lío despejó las dudas sobre sus deseos de continuar. "Mi idea es seguir acá el tiempo que me vea capacitado para rendir y que el físico me lo permita", añadió y evitó dar precisiones sobre la cláusula que le permitiría marcharse al final de cada temporada.

Dijo que él no tiene “intención de moverme a ningún lado, pero quiero seguir compitiendo y ganando". "Quiero seguir ganando cosas en el club –puntualizó-, quiero seguir consiguiendo cosas importantes. Y para mí no significa nada la cláusula o el dinero. Me muevo por otras cosas."

No obstante, hay reparos. “Lo más importante para mí es tener un proyecto ganador”, sostuvo y fue en ese tramo en el que habló de su ex compañero Neymar.





El reclamo por Neymar

"Entiendo a la gente que estaba en contra. Y es normal por todo lo que había pasado con Ney, por cómo se fue y cómo nos dejó", afirmó Messi en referencia a su abrupta salida pagando su cláusula de rescisión (222 millones de euros).

"Pero pensándolo a nivel deportivo, para mí Neymar es uno de los mejores del mundo y obviamente nuestro equipo hubiese aumentado las posibilidades de conseguir los resultados que todos queremos", subrayó.

De todas maneras, reconoció que en la actualidad "tenemos una plantilla espectacular” y reiteró su deseo de volver a levantar la Liga de Campeones "porque hace mucho tiempo que no se gana y creo que debemos volver a ganar la Champions como club; y a nivel personal me encantaría ganar otra".

La última vez que el club ganó la “Orejona” fue en 2015. Sin embargo, Messi sostuvo que no quiere que ese trofeo se convierta en el único gran objetivo y dejar de lado la Liga.

“Al inicio de temporada, decimos siempre lo mismo, pero es una realidad: queremos ganarlo todo. Vamos a intentar conseguir” ambas competencias porque “me gustaría ganar los dos", aseguró.





El Balón de Oro

Cinco veces ganador del Balón de Oro, Messi se muestra esquivo cuando se le pregunta por si es uno de los favoritos para ganar nuevamente ese galardón. "Nunca me sentí favorito o no favorito. Ya dije que los premios individuales son secundarios", afirmó.

“Es tan raro esto del Balón de Oro... Ya no se sabe quién es favorito o no. La verdad es que no hay una línea definida en qué se basan para definir el ganador del Balón de Oro", cuestionó.

De momento, el astro argentino aún no pudo empezar a jugar con su equipo, víctima de una lesión en el sóleo. "Voy a jugar cuando realmente sienta que estoy seguro y no vuelva a pasar porque una recaída sería para mucho más tiempo", dijo y sostuvo que aún no hay una "fecha definida" para su vuelta.