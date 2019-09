La belga Kim Clijsters, quien fue número uno del tenis femenino en 2003, anunció este jueves que a los 36 años regresará al circuito profesional que había abandonado en 2007, para tener un hijo, y luego de nuevo en 2012, en lo que parecía su adiós definitivo.



"Durante siete años fui madre full time y es algo que me encanta, pero también disfruté cuando fui una tenista profesional y extraño esa sensación. ¿Qué pasa si intento hacer ambas cosas?", declaró Clijsters en un video que publicó en su cuenta de Twitter.



La belga conquistó en su brillante carrera cuatro Grand Slam, tres veces el US Open (en 2005, 2009 y 2010) y un torneo de Australia (2011); además fue finalista en Roland Garros (2001 y 2003) y semifinalista en Wimbledon (2003 y 2006).



"No siento que tenga que demostrar nada, pero quiero ponerme a prueba y quiero ser fuerte de nuevo. Este es mi maratón", concluyó Clijsters.