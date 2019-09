La investigación del denunciado ataque a balazos sobre el comisario Mariano Valdés, jefe de la Policía Federal Santa Fe, arrojó ayer un nuevo resultado: los vidrios hallados en la banquina del puente de ingreso a Pavón, no resultaron coincidentes con los del Ford Focus donde viajaba también la suboficial Mariel González. La pericia disparó un nuevo rastrillaje por parte de Gendarmería, que a media tarde halló cerca del puente de acceso a Villa Constitución, otra posible zona del ataque: en el lugar había huellas bien marcadas de vehículos y cinco vainas servidas. De todo modos los pesquisas aun dudan por cual de las tres hipótesis inclinarse: si un ataque narco mezclado en las internas en la propia fuerza por los desplazamientos, un robo o un conflicto personas entre la pareja de viajeros.

En tanto ayer Valdés amplió su declaración indagatoria y sumo dos puntos contradictorios con la suboficial: mientras el comisario dijo que los atacantes tenían "gorritas" y ella habló de "pasamontañas". También los pesquisas destacaron que el hombre dijo que sus agresores primero dijeron "dame todo"y ayer agregó que le gritaron "bajate o te mato", la mujer asegura no haber escuchado nada.

Ayer también se solicitaron pericias balísticas porque no queda claro la forma en que ingresaron las dos balas al cuerpo de Valdes. es que los pesquisa les llama la atención que el comisario recibió las heridas sobre el costado derecho de su cuerpo cuando estaba siendo atacado desde el izquierdo.

De igual modo se resolvió que la nueva Agencia de Delitos Complejos colabore a través de Matías Edery con la investigación, había cuenta de la investidura de una de las víctimas. Hoy en tanto se solicitara la colaboración de posibles testigos del denunciado ataque. Es que la camioneta gris o negra doble cabina denunciada por el jefe federal no apareció hasta el momento en ninguna delas cámara de segruiad solictadas en el peaje de General Lagos ni en las estaciones de servicio de la zona.

Desde Fiscalía se informó oficialmente ayer que al no pertecenecer al Ford Focus lo vidrios hallados en el puente de Pavón, "se solicitó un nuevo rastrillaje expandiendo la zona de búsqueda, y en horas de la tarde en la zona del puente de acceso a Villa Constitución, aproximadamente a unos 170 metros pasando el puente, se halló un nuevo posible lugar del hecho en donde se hallaron 5 vainas, una huella de automóvil y trozos de vidrio polarizados. Por lo tanto se realizó el secuestro de los rastros y se enviaron a pericia comparativa para ver si coincide con el auto agredido y pericias al material balístico recabado".

Desde Fiscalía también se solicitaron medidas en relación a las armas secuestradas enviadas a balísticas, pedidos de informes si el modelo del vehículo donde se trasladaba el comisario federal contiene GPS, nuevas pericias sobre el vehículo, asi como el relevamiento de cámaras de seguridad del camino acceso a Fighiera y una nueva ampliación de declaración de Mariano Valdés y Mariel González".

Ayer también volvió a hacer declaraciones publicadas el fiscal federal Walter Rodríguez quien había asegurado que existe "corrupción en las fuerzas federales" que operan en territorio santafesino. Sin embargo, ayer aclaró que no había relación entre su denuncia y la agresión al oficial federal."La verdad es que no cuento con elementos para hacer una valoración de lo ocurrido con el comisario y debo respetar el trabajo de mis colegas del Ministerio Público de la Acusación en el marco de sus tareas", afirmó Rodríguez, quien envió una carta a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la que planteaba objeciones al accionar de las fuerzas federales en la provincia. En ese sentido, Rodríguez aclaró: "no encuentro un elemento concreto para sostener la ligazón que muestran muchas publicaciones de las ultimas horas".