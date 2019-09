El candidato a vicepresidente quiere que se sigan expulsando extranjeros

Pichetto llamó a "no cumplir" con la ONU por el decreto antiinmigrante

En otra férrea defensa al discurso xenófobo institucional del gobierno, el senador reconoció que Argentina está suscrita al convenio, pero consideró que el país "no debiera ser tan sensible ante este tipo de reclamos". “¿Por qué no se lo dicen a Estados Unidos y a países importantes del mundo?”, desafió al organismo internacional.