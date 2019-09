El recimiento de Diego Maradona en Gimnasia fue espectacular. Los hinchas del Lobo le hicieron una gran demostración de cariño y él les respondió con la misma moneda. Pero cuando comenzó a rodar la pelota, sus dirigidos no pudieron hacer lo mismo. Se encontraron con un Racing dominante, que tuvo la pelota y se puso en ventaja a los 36 minutos de juego con un cabezazo de Diego González que se le escapó entre las piernas al arquero Alexis Martín Arias.

Maradona apenas se movió del banco mientras digería el mal trago, pero se fue parando en algunas ocasiones para intentar corregir las acciones de sus dirigidos, que al cabo de la primera tuvieron como mejor opción un tiro libre de Víctor Ayala, que sacó el arquero Gabriel Arias, apenas unos minutos antes del tanto de Racing.

El desahogo llegó en la segunda parte cuando, a los 52, un centro bien alto fue a parar a la cabeza de Matías García, quien fusiló al hasta entonces imbatible Arias. Puño apretado del Diego y festejo de cara a la platea. Pero no por mucho.

En la jugada siguiente, Racing volvió a ponerse en ventaja. Matías Zaracho tomó un rebote y, ante Martín Arias, empujó a la red. Diego no lo puede creer. "Nos ganaron con pelotas sucias", explicó Maradona ante las cámaras una vez finalizado el partido. "No me gusta como juega Racing, pero fue efectivo", apuntó el ex DT de la Selección.





La bienvenida a Diego Maradona

El entrenador Diego Armando Maradona aseguró estar "loco de felicidad" por el apoyo recibido en Gimnasia y Esgrima La Plata, a la vez que dijo que lo "emociona" lo que generó su vuelta al fútbol argentino. "Me pongo loco de felicidad y me emociona todo esto", reveló acerca del recibimiento del público del elenco platense y tras indicar que quería "darle un abrazo" a Eduardo Coudet, se acercó a saludar al técnico de Racing.

Previamente se sacó una foto con el plantel de Gimnasia La Plata y momentos más tarde indicó: "Todos los futbolistas salimos a una cancha para arrancarle una sonrisa a la gente". Además le brindó su apoyo a Claudio Caniggia, quien se encontraba en el estadio para presenciar el partido: "Lo adoro. Es mi amigo y lo banco a morir".

.

1 GIMNASIA: Martín Arias; Morales, Guanini, Torsiglieri, Licht; Comba, Mussis, Ayala, García; Tijanovich, Velázquez. DT: Diego Maradona.

2 RACING: Arias; Pillud, Sigali, Donatti. Mena; Zaracho, Dominguez, González, Barbona; López, Cvitanich. DT: Eduardo Coudet.

Estadio: Gimnasia. Arbitro: Diego Abal. Goles: 36m D. González (R); 52m García (G), 54m Zaracho (R).