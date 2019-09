Boca Juniors recuperará a los atacantes Mauro Zárate y Eduardo Salvio para defender la punta de la Superliga en el clásico con San Lorenzo, que se jugará el sábado próximo en el Nuevo Gasómetro por la 7ª fecha.



La intención del entrenador Gustavo Alfaro, de mínima, es concentrar a ambos para ese partido y en lo posible incluirlos en el once inicial, dado que el clásico será la última prueba de Boca antes el primer juego con River Plate en el Monumental, el martes 1º de octubre por las semifinales de la Copa Libertadores.



Zárate y Salvio se entrenan desde el jueves pasado a la par del grupo y volverán a hacerlo este martes, cuando el plantel regrese al trabajo a las 9.30 en Casa Amarilla después de alcanzar la punta de la Superliga con la victoria frente a Estudiantes de La Plata.



Zárate no juega desde el 21 de agosto, cuando sufrió un desgarro en el sóleo derecho en Quito contra Liga Deportiva Universitaria por los cuartos de final de la Libertadores.



Salvio se lesionó una semana más tarde (desgarro en el isquiotibial izquierdo) en la revancha con los ecuatorianos, en la que Boca también perdió al centrodelantero titular Ramón Abila por un desprendimiento parcial en el aductor derecho. El ex Huracán todavía trabaja de manera diferenciada y el plan del cuerpo técnico es recuperarlo para que al menos integre el banco de suplentes en la semifinal de ida con River.