Trece años de la desaparición de Julio López

A trece años de la desaparición de Jorge Julio López, testigo en 2006 del juicio que terminó con la condena a prisión perpetua del genocida Miguel Etchecolatz, organizaciones sociales y de derechos humanos de La Plata lo recordarán este miércoles con distintos actos y movilizaciones. “Necesitamos que se investigue, que alguien nos diga qué pasó y sobre todo dónde está mi viejo”, reclamó Rubén López, hijo del albañil y militante montonero torturado en los centros clandestinos del Circuito Camps. “No pedimos más que justicia, nunca quisimos venganza, como no la quiso mi viejo”, recordó sobre su padre, quien durante décadas apuntó en una libreta sus recuerdos del cautiverio a la espera de que el Estado de derecho le permitiera dar testimonio.

López desapareció el 18 de septiembre de 2006, día que tenía previsto presenciar los alegatos contra su torturador, condenado 24 horas después. La desaparición se produjo en el contexto de la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad, que habían estado paralizados durante dos décadas por las leyes de impunidad, y si bien no logró frustrarlos sembró el miedo entre sobrevivientes y testigos.

La causa para investigar su ausencia acumula medio centenar de cuerpos pero no registra avances. Las principales líneas de investigación apuntan al entorno de Etchecolatz, a los policías que fueron sus subordinados durante el terrorismo de Estado y a un sector del Servicio Penitenciario Bonaerense. “Nos parece pertinente esta revisión y la estamos acompañando activamente, aportando líneas que en su momento no habían sido suficientemente investigadas”, afirmó la abogada Guadalupe Godoy. “Pasaron trece años pero no nos podemos desanimar."



“Lamentablemente (la causa) está en un punto muerto hace muchos años”, dijo Rubén López. “Sólo podemos sospechar de instigadores, de Etchecolatz, pero no hay una prueba concreta y cierta”, agregó.

Sobre las actividades de previstas para este miñercoles, López contó: “Vamos a participar en Berizzo de una radio abierta y un paseo por la memoria”. “Vamos a plantar un décimo tercer árbol en la plazoleta que lleva el nombre de mi viejo y en cada uno va a haber una serie de notas contando lo que hemos pasado en este tiempo”, explicó en referencia al acto que se realizará en la plazoleta de calle 18, entre 156 y 156 Norte.



La Multisectorial de La Plata, Berisso y Ensenada se concentrará a las 18 en Plaza Moreno, frente al palacio municipal donde se realizó el juicio en el que declaró López. Desde allí se dirigirán a los tribunales federales platenses y terminarán la marcha en Plaza San Martín, frente a la gobernación bonaerense. La marcha de la Multisectorial, además de pedir por la “aparición con vida ya” de López, incluye consignas como “fuera el FMI” y “libertad para los ex choferes de la Este y a todos lxs presos por luchar”.



La Coordinadora por la Defensa de los Derechos Humanos convoca a las 17 en la intersección de las calles 8 y 50.