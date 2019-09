El ex delantero Daniel Osvaldo, de 33 años, no le cerró las puertas a un posible regreso al profesionalismo si es que lo llama Diego Armando Maradona para jugar en Gimnasia y Esgrima La Plata. "A Diego es muy difícil decirle que no. Espero que no me llamen, porque si lo hacen me van a hacer dudar", explicó este martes en diálogo con el canal ESPN.

Además, quien disputó 21 partidos y marcó 7 goles en Boca entre 2015 y 2016, le dedicó algunas palabras a su ex entrenador Guillermo Barros Schelotto, uno de los que decidió la salida del delantero del club Xeneize.

"A pesar de las lesiones y del técnico nefasto que tuve, no me arrepiento de nada. De hecho, yo volví porque tenía muy buena relación con el Vasco Arruabarrena. Me pareció muy injusta su salida", apuntó en relación a Guillermo, actual DT de Los Angeles Galaxy, de Estados Unidos.

El ahora músico y ex jugador de Inter, Juventus, Roma, Porto -entre otros- reconoció que cuando volvió a Argentina "no estaba motivado con nada" pero que "Boca fue el estímulo para seguir jugando".

"Yo volví por el Vasco y para lo echaron mal. Después pasó lo que pasó. Fue una payasada. ¿Quién sos? ¿Mi papá para decirme que no puedo fumar? Toda la vida fumé y jugué en la selección italiana, no pasa nada", explicó sobre el incidente con el Mellizo Barros Schelotto.