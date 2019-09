“Estoy bien, con toda la tranquilidad y contento de que esto finalice”. Impasible, fiel a su estilo, el intendente de Paraná, Sergio Varisco (Cambiemos), se refirió al juicio oral que lejos de finalizar recién comienza hoy, en el cual es uno de los 34 imputados, en su caso por el presunto financiamiento de una banda dedicada al narcotráfico. Varisco, que sigue en su cargo aunque concurre a su despacho a la hora de la siesta, cuando pocos pueden verlo, hizo caso omiso a la crisis institucional que vive la capital provincial a partir de su procesamiento en la causa. En el proceso declararán unos 100 testigos y junto con Varisco está procesado y detenido Daniel “Tavi” Celis, señalado como líder de la organización, y dos funcionarios muy cercanos al intendente, quienes también llegan presos a la audiencia.

En el juicio se unificaron dos causas, una por el hallazgo de estupefacientes en una avioneta y la otra por la utilización de fondos, infraestructura y camiones de la Municipalidad de Paraná para la distribución de cocaína en Entre Ríos y otras provincias. Los hechos delictivos en la comuna comenzaron con la asunción de Varisco como intendente en diciembre de 2015. El juicio estará a cargo del Tribunal Oral Federal de Paraná, integrado por Lilia Carneo, Noemí Berros y Roberto López Arango.

En el texto de la elevación a juicio, el juez federal Leandro Ríos acusó a Varisco de haber hecho "un acuerdo” con Celis para comercializar estupefacientes. El juez consideró que la acusación del fiscal federal Carlos García Escalada “concuerda con las constancias de cargo acumuladas al sumario y guarda debida relación con la imputación efectuada”. En el texto, que será leído en la apertura del juicio, el juez resaltó, en lo concerniente a Varisco, que tanto él como el concejal Pablo Hernández (también de Cambiemos) y la subsecretaria de Seguridad municipal, Griselda Bordeira, entre otros imputados, fueron procesados por “financiamiento, comercialización y adquisición de material estupefaciente”. El intendente está acusado también por el delito de “peculado”.

En el caso particular de Varisco, en la imputación figura como “financiador y adquiriente” de la droga, el concejal Hernández como “adquiriente colaborador” y la ex secretaria y ex agente policial Bordeira como “adquiriente colaboradora”. En la causa que involucra al intendente, también están imputados Daniel “Tavi” Celis, su ex pareja, Luciana Lemos; Eduardo Celis; Nahuel Celis; Wilber Figueroa Lagos; Jonathan Heintz; Juan Manuel Gómez; Ernesto González; y a Alan Nicolás Viola, entre otros.

Según la acusación, Varisco "se comprometió a entregar $50.000 mensuales para financiar el comercio de estupefacientes". Como parte del acuerdo, Celis y Varisco, "comercializaron cocaína de manera conjunta y organizada". La banda se encargaba de la "financiación, provisión, distribución, aprovisionamiento, almacenamiento, abastecimiento, venta, reventa y compra" de esa droga en Paraná, en Concordia y en la Capital Federal. La Justicia dispuso un embargo de un millón de pesos sobre los bienes de Varisco para otorgarle su excarcelación y aceptó que "se mantenga en libertad ya que ejerce el cargo de presidente municipal".

La investigación se inició el 28 de mayo de 2017 cuando la Policía Federal Argentina sorprendió a la banda mientras descargaba más de 317 kilos de marihuana de una avioneta en la localidad de Colonia Avellaneda, cerca de Paraná. El procesamiento de Varisco fue dictado en junio del año pasado.