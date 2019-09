El sábado y el domingo, como es costumbre desde hace cinco años, el ECUNHI abrirá sus puertas al “Encuentro de Murgas estilo uruguayo”, que se ha transformado en un clásico ritual de las primaveras en el espacio. Una seguidilla de charlas, talleres y agrupaciones en vivo se dará ambos días desde las 14 y hasta que las velas ardan. El puntapié inicial, en este sendero, englobará dos conversas cuyos títulos pican: “La murga con perspectiva de género” y “Experiencias e historia de la murga uruguaya en Latinoamérica”. “Toda instancia de carnaval, de jolgorio, me parece fascinante. Hay algo religioso, de comunidad, de sentimiento de pertenencia que siempre me llamó mucho la atención y me penetró”, señala Cani Kamerbeek, platillera de Tu Vieja Murga, uno de los combos que formará parte de la charla de género. Otra murga partícipe en tal, Baila La Chola, se expresa a través de Vanesa de Bonis. “La idea de las charlas es compartir experiencias de la construcción feminista en este espacio”, informa ella.



En tanto Mateo Mangone, periodista, investigador y miembro de la muga uruguaya “La Mojigata”, oficiará de moderador en la segunda charla. “Participar de este encuentro me genera una satisfacción enorme por encontrarme con otras miradas sobre el género, e interpelarme, sacarme del cotidiano de la murga en Montevideo”, ensalza él, que también será parte de la charla “Carnaval y memoria. La murga como espacio de resistencia” (domingo a las 14). “La Argentina permite a los murgueros estar más liberados y liberadas”, asegura. Otra de las prominentes figuras del carnaval uruguayo presentes en Libertador 8151 será Edu “Pitufo” Lombardo. Cerrará la jornada musical del domingo, tras las actuaciones de Entre Tanta Pavada, Como Chimangues”, La Moña Suelta, La Buena Moza y La Que Se Viene.

“El género murga uruguaya traspasa fronteras, por eso es importante que se haga en diferentes lugares del mundo”, señala Lombardo, que cantó con todos y todas. “Una vez nos sentamos a charlar con Raúl Castro, murguista, letrista y amigo con quien he compartido varios carnavales, y me decía ´la murga es como la caña de tacuara: vos plantas una semillita y sale, sale, sale y sigue saliendo´. Eso es lo que está pasando”, refleja Pitufo, mirando de cerca el rebote murguero en la argentina. Pensando, tal vez, en Las Damajuanas, murga santafesina que animará la noche del sábado junto a La Notalpié, La Cigarra, 5 Pal Peso, La Klandestina, Tu Vieja Murga y La Cotolengo.

Las Damajuanas presentarán el espectáculo Tuve que tomar, cuyas idea-fuerza condensa Juma, una de sus integrantes. “La murga es una de las expresiones más puras de respuesta política a las injusticias de la sociedad”. “Además es enorme el crecimiento del género en nuestro país en los últimos años, en calidad y cantidad. Los espectáculos, si bien mantienen una estructura similar a las murgas de Uruguay, de a poco van encontrando una forma de decir y hacer propia de cada lugar”, cierra Joaquín Berri, uno de los organizadores.