La senadora y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner sostuvo que si el Frente de Todos ganas las próximas elecciones, a partir del 10 de diciembre se iniciará “una etapa política diferente” y con consensos, porque si bien el candidato a presidente Alberto Fernández “es una persona de mucho diálogo, de mucho hablar y conciliar” para encontrar acuerdos, "con él solo no va a alcanzar".

Además, remarcó que frente al “difícil y complejo” escenario en que el macrismo dejó el país, el próximo gobierno tendrá crear una herramienta para crear “un punto final al endeudamiento” externo a fin de que “no nos vuelvan a endeudar como nos endeudaron” en estos últimos tres años y medio.

“Con él solo no va a alcanzar”, remarcó la ex mandataria cuando reflexionaba sobre “cómo estabilizar la economía en la Argentina” y desde el público una persona le gritó: “¡Con Alberto!”.

La escena ocurrió durante la presentación del libro “Sinceramente” en el partido bonaerense de La Matanza, donde la ex jefa de Estado convocó una masiva multitud en el predio de la universidad nacional de ese distrito.

Desde allí, CFK llamó a la dirigencia política a “despojarnos de prejuicios y preconceptos” para encontrar, “sin planteos dogmáticos ni ideologicistas”, los acuerdos políticos y económicos “que se tienen que porque, no va a suficiente con ganar las elecciones”. En todo caso, añadió, “lo que hagamos lo vamos a hacer porque es lo único que se pueda hacer, no porque ganamos las elecciones”.

De la misma manera, llamó a “despojarnos de prejuicios y preconceptos” para sacar al país adelante y aseguró que esa fue su intención al presentarse como candidata a vicepresidenta, y no al de presidenta. “Yo misma me tuve que deconstruir”, dijo.

Por otra parte, la candidata a vicepresidenta criticó al gobierno de Mauricio Macri por los resultados de su plan económico. “Tenés que ser horrible para fundir Coca Cola”, resaltó en alusión a la crisis que atraviesa la multinacional de gaseosa. “Vinieron proponiendo ‘pobreza cero’ y nos vamos con leyes de emergencia alimentaria”, añadió.

No obstante, aclaró que el derrumbe de los últimos tres años y medio no solamente de Mauricio Macri sino sobre todo del modelo neoliberal: “Últimamente hay una tentación fuerte de darle a Macri. Pero que nadie les mienta diciéndoles que el fracaso de esto es por la impericia o inutilidad o incapacidad de un presidente. No. Que se hagan cargo los que levantaron estas políticas durante años y hoy tenemos estas consecuencias”.

De la misma manera volvió a remarcar “la responsabilidad del FMI” en la crisis actual y cuestionó los dichos de Christine Lagarde, que en los últimos días, “poniendo cara de ‘yo no fui’”, intentó desligar al organismo de lo que ocurre en el país. “No es así”, remarcó la ex mandataria y acusó al Fondo de otorgarle dólares al país a sabiendas de que luego serían fugados.

De la presentación en la que CFK es tradicionalmente acompañada por el periodista Marcelo Figueras participaron la fórmula del FT para la gobernación bonaerense, Axel Kicillof y Verónica Magario, que estuvo acompañada por Fernando Espinoza, ambos referentes del peronismo en La Matanza.También estuvieron distintos dirigentes del peronismo y personalidades de la cultura, como la cantante Marilina Ross, la actriz Luisa Kuliok y la bailarina de tangos Mora Godoy.

Cristina también indicó que “el tema de la estabilización y el endeudamiento es un tema que vamos a tener que resolver” con un amplio debate en el que se analice la crisis cíclica de una Argentina que “se endeuda y cae en default, y mientras tanto se fuga y se fuga”. “Esta discusión se tiene que abordar muy serenamente, sin planteos dogmáticos ni ideologicistas” y teniendo en cuenta “lo injusto que sería pedirle a los 44 millones de argentinos que todos paguen con esfuerzo” lo que “otros fugan”.

Dijo, además, que “no era cierto” que el tema de “la inflación era solamente producto de la emisión monetaria” y que se solucionaría “con tarifas (de servicios) grandísimas” para traer inversiones. Por el contrario, aseveró que una de las cosas que quedaron probadas fue que uno de los factores de la inflación “fue la formación de precios y a los márgenes de ganancia” de las empresas.

Cuestionó también la “rentabilidad brutal” de algunas empresas, como las distribuidoras Edenor y Edesur, que “en dos años tuvieron 345 millones de dólares de ganancias”. “¿Cómo con un servicio que es público y monopólico, porque a la luz me la da uno solo, puede ganar tanto? No se puede aplicar las reglas del mercado a algo que es un servicio público, no es sensato”, puntualizó.

Por otra parte, celebró la sanción de la ley de emergencia alimentaria pero opinó que “más que leyes necesitamos políticas que le devuelvan el trabajo a la gente”. “El trabajo es la clave, es el gran organizador de la sociedad” y “para educar a una sociedad para el trabajo, (los hijos) tienen que ver el trabajo desde la casa”. También cuestionó a los sectores que critican al peronismo por “ambicionar” el poder.

“¿Qué cosas más hay que probar para mostrar que estamos dispuestos a construir una historia diferente y un país diferente? ¿Qué vamos a tener que hacer para contar que no somos lo que ellos le contaban a los argentinos?”“Hay esperanza pero quiero ser sincera”, dijo. “Tengo la fe en la construcción política y creo que vamos a iniciar una etapa política diferente. Alberto es una persona de mucho diálogo, de mucho hablar y conciliar”, concluyó.

Tras su acto en La Matanza, la ex mandataria presentará el próximo sábado su libro en Salta, y el 14 de octubre encabezará otra charla de presentación en El Calafate, Santa Cruz.

En tanto, el 17 de octubre recordará el Día de la Lealtad junto al peronismo pampeano.