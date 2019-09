Aunque suene paradójico, los spots de Juntos por el Cambio van por separado: Mauricio Macri optó por una campaña en la que él no aparece, mientras que Horacio Rodríguez Larreta hace eje en el cemento y los fierros y sí da la cara. María Eugenia Vidal enfrenta internas en su equipo de comunicación. En tanto, el Frente de Todos se concentra en la figura de Alberto Fernández, mientras que el espacio de Roberto Lavagna se esforzará en atacar al candidato que va ganando y dejará de lado al actual presidente porque "ya perdió". El FIT cuestiona a los distintos adversarios por el ajuste y el Frente NOS hace foco en criticar el derecho de los cuerpos gestantes al aborto.

Habrá más de 60 mil horas de publicidad audiovisual gratuita de aquí a la veda electoral previa al 27 de octubre. Ya fue sorteada por la Dirección Nacional Electoral (DINE), de acuerdo a la ley, entre los frentes que superaron el piso de las PASO. Sólo podría alterarse el resultado del sorteo si alguno de los candidatos falta a los dos debates previstos en octubre, dado que la penalidad incluye perder esas horas.

Juntos pero separados

En la campaña audiovisual de Juntos por el Cambio se puede ver por primera vez con claridad cuánto se separaron las campañas desde las primarias. Macri tiene sus spots, que están separados de la estrategia que eligió el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. Si en los spots de antes de las PASO, Macri era prácticamente un extra y los protagonistas eran personas comunes, según la concepción de Jaime Durán Barba de cómo plantear el discurso de campaña, ahora se dio una exacerbación de esta estrategia: Macri ya no es ni siquiera un extra. No aparece en el primer spot que difundieron, así como tampoco Miguel Angel Pichetto. Los protagonistas son estudiantes, amas de casa, trabajadores de la construcción.

El enfoque del spot está centrado en la identidad de sus votantes, por eso la serie que integra se conoce en el equipo de campaña como "Somos". "Somos los optimistas. Somos los que creemos en el respeto por el que piensa diferente", dice y muestra a una mujer con el pañuelo verde y otra con el pañuelo celeste, equiparando las dos posiciones. También hace eje en el combate al narcotráfico y en las plazas ("somos las plazas"), mientras muestra ñiños corriendo y dice que busca "que nuestros hijos tengan un futuro mejor". De la alegría pasa a las caras duras cuando agrega: "Estamos convencidos de que los valores no se negocian". El eje de contraponer valores a la dura realidad económica es otra de las características de la nueva campaña, que tendrá su fasceta en vía pública con la consigna "lo que nos une".

El equipo que los hizo sigue siendo el mismo, con el publicista Joaquín Mollá detrás de las piezas y la conducción del jefe de Gabinete, Marcos Peña. Admiten en su equipo que no saben cómo se están manejando las campañas de Ciudad y provincia de Buenos Aires, esta última en manos de Juan Manuel "Papón" Ricciarelli.

La campaña de Larreta tiene una diferencia central: el jefe de gobierno porteño sí aparece en sus spots, que están centrados en todo lo que hizo en su gestión: cemento, cemento y fierros podría ser el subtitulo de su spot, donde insisten en que todo se hizo "Juntos". Incluso sostienen que inauguraron "una escuela por mes", pese a que la oposición viene desmintiendo ese dato. Larreta le pone incluso su voz al final del spot, que concluye con la consigna "Juntos podemos más". "Marcan un modelo de Ciudad y un estilo de gestión", indican cerca de Larreta.

Los spots de Vidal hace más de dos semanas que vienen en una controversia interna entre el publicista "Papón", que no responde al esquema de comunicación de Peña, y el ministro de Asuntos Públicos, Federico Suárez, quien todavía tiene una estrecha relación con el jefe de Gabinete. "Son para cumplir. No son competitivos. Eso lo tenemos claro", advierten en el gobierno provincial. Por ahora, hay dos spots que verán la luz: uno muestra hablando a un vecino con otro, de igual a igual, para convencerlo de que la gobernadora hizo mucho por la provincia. El otro, con la voz de Vidal de fondo, la muestra a ella y plantea que va a seguir defendiendo a los bonaerenses y luchando contra las mafias, dos ejes clásicos de su campaña.

Argentina de pie

El Frente de Todos pone en el centro de sus spots a su candidato a presidente, que le pone su voz al aviso y habla desde el comienzo de construir un nuevo acuerdo (de hecho, la primera imagen son dos manos estrechándose, haciendo un pacto). Remarca la necesidad de recuperar puestos de trabajo, de que los intereses de la deuda no se paguen "a costa del sufrimiento de la gente". También hace eje en los jubilados, el sistema educativo y la emergencia alimentaria ("comer no puede ser un privilegio").

"Es un llamado a recuperar la dignidad. Alberto va a ir presentando proyectos que van a ser una mezcla de metas de gobierno y estilos de gestión, sin abandonar el contraste con el modelo económico actual", señalaron a este diario desde el equipo de discurso de Fernández, que coordina Juan Courel.

Pegarle a Alberto

La estrategia de Roberto Lavagna está centrada en atacar al candidato que va ganando. "De Macri no vamos a hablar demasiado, porque sabemos que ya perdió. No vamos a perder tiempo en alguien que ya sabemos que pierde", razonaron cerca del candidato. El foco de los spots toca las fibras sensibles en torno al 2001, del que se vaticina que estamos cada vez más cerca. "Pero no sólo en lo financiero, sino por el regreso de Cristina y La Cámpora", sostienen desde el equipo de campaña de Lavagna, pese a que -en rigor- La Cámpora no existía en 2001 ni en los años subsiguientes. El otro punto central de la campaña será "poner el valor el conocimiento de Lavagna para la crisis económica que viene, que va a ser muy difícil".

Por eso, el spot no pasa sólo por mostrar imágenes de la crisis económica, sino que también muestra escenas de los bolsos de José López, entre otras. La idea central sigue siendo que el ex ministro de Economía es el único que tiene la expertise para sacar adelante al país. "Sabemos hacerlo", concluye el spot.

Y mucho más

El FIT-U hace eje en que los otros candidatos representan el ajuste. "Macri se va y el ajuste queda", dice el spot de la izquierda, que apunta a conseguir legisladores.

Desde el Frente NOS, Juan José Gómez Centurión se propone como al candidato que viene a traer orden y ataca los derechos de los cuerpos gestantes: "Si votás a los Fernández, votás aborto", lanza.

El candidato de Despertar, José Luis Estert, pide no votar "por el pasado, ni tampoco por el presente, sino animarse al futuro". Por suerte, esta vez, no puso a ninguna mujer maniatada como la que aparecía en un spot antes de las PASO.