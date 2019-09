Julián Minckas entiende que la forma de llegar a públicos nuevos y “dar un paso más hacia el hoy” es a través del pop. En Hotel Minco , el segundo disco del proyecto que encabeza, el sonido se vuelca hacia una música bailable y ochentosa pero también cancionera y psicodélica. “Hoy necesito pop”, lanza Julián. Y la tensión o la crisis artística que se plantea en este momento tiene que ver con su faceta de cantautor, con la figura del artista que sube a un escenario con su guitarra, su voz y sus canciones. Una imagen que lo aburrió. “Desde muy chico soy cantautor, pero la vida me transformó en un productor musical, por el hecho de hacer música para películas, teatro y publicidades. Y en este disco está más plasmada esa faceta de productor. Me gusta mucho la música que impacta por el sonido, por el audio, algo más moderno y novedoso.”







¿Es un encare novedoso o es retomar un sonido?

--El fin lo siento bastante moderno, es como un trap jazzero. Águilas tiene algo ochentoso aunque suena moderna. Marinero del tiempo es más ochentosa, tiene algo de Charly. Y si bien Santiago podría ser de un cantautor, también tiene sintes. No es tradicional la producción.

¿Pero no hay un regreso al pop en la escena actual?

--Lo que está en boga es el trap y el reggaetón. Del pop hay casos excepciones que despegan, como Bandalos Chinos o Conociendo Rusia. Pero son casos aislados. No reniego del pop, pero lo que siempre me pasa es que termino siendo un “desgenerado”, como dice Kevin Johansen. No puedo decir muy bien dónde me coloco, pero no quiero convertirme en un cansautor. Lo que no me gusta del cantautor es que a veces se encierra mucho y no ve a nadie más. Me parece que está bueno hacer música para conectar con los demás, divertirnos. También me gusta en los shows que las luces estén bastante apagadas y se vean proyecciones locas, pienso en estar bien vestido, que haya una puesta visual, una performance. Propongo una música con mensaje pero que tiene un abordaje para que sea entretenido.





En su nuevo disco, Minco encuentra un tono reflexivo pero no solemne en Santiago, una canción inspirada el caso de Santiago Maldonado, el militante social y artesano cuya muerte aún no está esclarecida. De hecho, la semana pasada la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia reabrió la causa que investiga su desaparición y muerte. “El día que apareció el cuerpo de Santiago sentí mucha angustia. Sentí la necesidad de hacer esa canción y salió con letra y todo. Es el tema que más me gusta del disco, porque también participa Kotringo, una artista japonesa muy zarpada”, cuenta Julián. La canción tiene un tono poético, una sensibilidad profunda y una melodía bellísima que la hacen conmovedora. No es explícita sino sutil. “Era una persona de mi edad, que estaba luchando por una causa recontra justa, un chabón que quería hacer algo bueno por los otros”, rescata el músico.

Hotel Minco, a diferencia del disco anterior, es mucho menos introspectivo. Es más social, tal vez. “Tiene más que ver con un deseo de que el proyecto se haga más expansivo y se comparta más con la gente. Las letras tienen que ver con el poder: el personal y el poder que nos oprime. En cambio, el disco anterior respondía más una necesidad personal de sanación y catarsis.” La banda que lo acompaña, y que es clave en todo esta búsqueda sonora, tiene en sus filas a Julián Malosetti en batería, Juan E. Telechea en bajo y Andrés Elijovich en sintetizadores.





La primera canción que se dio a conocer fue El fin, que tiene un video flashero, una estética que también se traslada al vivo. Y el pasado viernes 20 se estrenó el videoclip de Águilas, una canción que invita a la pista de baile. La imagen, lo visual, inquieta a Julián. Cree que es algo importante para atender, sobre todo pensando en las modos hegemónicos de circulación que proponen las redes sociales como Instagram o plataformas como YouTube y Spotify.

¿Toda música tiene que tener imagen?

--Toda la parte visual de Minco la hace Juan Bautista Selva, que es un integrante más de la banda. El único sentido que le encuentro a la vida es hacer canciones y que la escuche la mayor cantidad de gente posible. Y hoy en día para que pase eso, tenés que tratar todo el tiempo de estar sacando material y ese material tiene que estar respaldado por una imagen, porque los medios que se usan hoy requieren imagen.

¿Pero se justifica todo eso? ¿Todo el tiempo tenés algo para decir?

--¿Se justifica? Te diría más que no que sí. Siento que es siempre caminar y caminar y la recompensa nunca llega. Racionalmente, no tiene sentido. Pero si no estuviera persiguiendo ese sueño me costaría encontrarle un sentido. Saco un disco porque tengo algo para decir y creo en lo que estoy haciendo. No siempre uno está inspirado pero mi deseo está puesto acá, y cuando alguien me dice que mi disco le hace bien, eso es increíble.

* Minco presentará Hotel Minco el sábado 28 de septiembre a las 21.30 en Morán, Pedro Morán 2147.