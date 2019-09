"Es malo, nació malo y va a morir malo", fueron las palabras elegidas por Diego Maradona para describir a Hernán Mastrángelo, el árbitro del duelo entre Talleres y Gimnasia La Plata en Córdoba que terminó en derrota 2-1 para el equipo del Diez. Finalmente, horas después de su polémica actuación, que incluyó un insólito penal luego transformado por Dayro Moreno en el gol del triunfo cordobés, el árbitro no salió "sorteado" para la próxima fecha.



Horas antes de las designaciones de los jueces para la fecha 8 de la Superliga, el director de arbitraje de la AFA, Federico Beligoy, se había referido a la situación de Mastrángelo: "Hernán es un gran árbitro, está desde hace tres años en Primera División sin problemas en absoluto, todos los partidos son muy parejos, con picos hacia arriba y hacia abajo, éste partido fue para abajo. Estamos analizando esta tarde qué haremos con su situación".

Mastrángelo se robó el protagonismo del encuentro del lunes por la noche al sancionar un supuesto agarrón dentro del área de Marco Torsiglieri sobre Nahuel Bustos. "Lo teníamos empatado pero llegó este penal. A Mastrángelo no se le puede decir nada. Es malo, nació malo y va a morir malo", espetó el DT de Gimnasia una vez finalizado el encuentro.

Además, quien también tendrá descanso este fin de semana es Andrés Merlos, de muy cuestionada actuación en el triunfo 2-1 de Vélez en domicilio de River el domingo. "Hace mucho tiempo que estoy en el arbitraje y esto sucede y es así. No voy a andar revolviendo los arbitrajes que uno tiene que parar o no parar, esta profesión es así, no es fácil, no es para cualquiera y el error siempre está, y cada vez más con el avance de la televisación", consideró Beligoy una vez consultado sobre Merlos quien, entre otros fallos polémicos, le concedió un penal sobre la hora a los de Núñez, uno que finalmente atajaría Lucas Hoyos a Ingacio Fernández para llevarse la victoria.