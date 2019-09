Cines

AD ASTRA: HACIA LAS ESTRELLAS

Con Brad Pitt y Ruth Negga. Dir: James Gray. SAM 13 años.

Hoyts: 2D Cas: 20.30, 23.10 hs.

Nuevo Monumental: Sub: 21.50 hs.

Showcase: Sub: *12.00, *14.35, 17.10, 19.50, 22.25 hs; tras vie y sáb, 01.00 hs. (*No se emite hoy ni mañana)

Village: Cas: 2D Cas: 20.30 hs. 2D Sub: 23.00 hs; tras vie y sáb, 01.30 hs.

ANGRY BIRDS 2

Animación. Dir: Thurop Van Orman. ATP.

Showcase: 2D Cas: *12.00, *14.10 hs. (*No se emite hoy ni mañana)

ANTES QUE EL DIABLO SEPA QUE HAS MUERTO

Con Philip Seymour Hoffman y Ethan Hawke. Dir: Sidney Lummet. SAM 16 años.

Cine El Cairo: Mañana, 22.30 hs.

ASÍ HABLÓ EL CAMBISTA

Con Daniel Hendler y Dolores Fonzi. Dir: Federico Veiroj. SAM 13 años.

Cines del Centro: 17.30, 21.50 hs.

Showcase: Cas: 12.10, 14.20, 16.30, 19.30, 21.50 hs; tras vie y sáb, 00.05 hs.

Village: Cas: 18.20, 21.00 hs.

BRUJA

Con Erica Rivas y Fabián Arenillas. Dir: Marcelo Paez Cubells. SAM 16 años.

Hoyts: Cas: 12.40 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 18.20, 22.50 hs.

CEMENTERIO DE ANIMALES

Con Dale Midkiff y Denise Crosby. Dir: Mary Lambert. SAM 18 años.

Cine El Cairo: Hoy, 22.30 hs.

DOGMAN

Con Marcello Fonte y Edoardo Pesce. Dir: Matteo Garrone. SAM 16 años.

Cine El Cairo: Sáb 28, 20.30 hs. Dom 29, 22.30 hs.

DORA Y LA CIUDAD PERDIDA

Con Isabela Moner y Eugenio Derbez. Dir: James Bobin. ATP.

Nuevo Monumental: Cas: 13.00, 17.10 hs.

Showcase: Cas: 12.00, 14.15, 16.35, *17.45 hs. (*Solo hoy y mañana)

Village: 2D Cas: 14.15, 16.30, 18.45 hs.

EL MISTERIO DE PICASSO

Documental. Dir: H.G. Clouzot. SAM 18 años.

Cine El Cairo: Dom 29, 18.00 hs.

EL REY LEÓN

Animación digital. Dir: Jon Favreau. ATP.

Hoyts: 2D Cas: 15.10, 17.45 hs.

Nuevo Monumental: 2D Cas: 12.40, 15.00 hs.

Showcase: 2D Cas: *12.05, *14.35, *17.05 hs. (No se emite hoy ni mañana)

Village: 2D Cas: 15.45, 18.00 hs.

HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD

Con Leonardo Di Caprio y Brad Pitt. Dir: Quentin Tarantino. SAM 16 años.

Showcase: 2D Sub: *16.15, 19.25, 22.35 hs. (*No se emite hoy ni mañana)

HISTORIAS DE MIEDO PARA CONTAR EN LA OSCURIDAD

Con Austin Abrams y Zoe Margaret Colletti. Dir: André Øvredal.

SAM 13 años.

Hoyts: DBOX XD Cas: 12.15, 14.50, 17.25 hs. DBOX XD Sub: 19.50, 22.10 hs; tras sáb, 00.45 hs. 2D Cas: 13.00, 18.00, 22.45 hs; tras sáb, 01.10 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 17.45, 20.00, 22.35 hs.

Showcase: Cas: 15.05, 19.35, 21.55 hs; tras vie y sáb, 00.15 hs. Sub: 12.30, 17.25, 20.00, 22.30 hs; tras vie y sáb, 00.55 hs.

Village: Cas: 13.30, 15.40, 18.00, 20.10, 22.20 hs; tras vie y sáb, 00.30 hs. Sub: 23.20 hs; tras vie y sáb, 01.30 hs.

INICIALES SG

Con Diego Peretti y Julianne Nicholson. Dir: Rania Attieh y Daniel Garcia.

Showcase: Cas: 20.20, 22.30 hs.

Village: Cas: 18.15 hs.

IT: CAPITULO 2

Con James McAvoy y Jessica Chastain. Dir: Andy Muschietti. SAM 16 años.

Hoyts: DBOX Cas: 12.00, 15.20, 18.45, 22.15 hs. 2D Sub: 19.15, 22.50 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 13.10, 16.25, 19.40, 21.30, 22.45 hs.

Showcase: Cas: *12.00, *15.20, 18.45, 22.05 hs; tras vie y sáb, 00.10 hs. Sub: 12.10, 15.40, 19.00, 22.20, 22.35 hs; tras vie y sáb, 00.45 hs.

Village: 4D Cas: 20.30 hs. 4D Sub: solo tras vie y sáb, 00.05 hs. 2D Cas: 14.00, 15.00, 17.30, 18.30, 20.00, 21.00, 22.00, 23.15 hs; tras vie y sáb, 00.20, 01.20 hs. 2D Sub: 15.45, *19.15, 22.45 hs. (*No se emite el mié 2 oct)

LA DEUDA

Con Belén Blanco y Marcelo Subiotto. Dir: Gustavo Fontán. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Hoy y sáb 28, 18.00 hs. Mañana y dom 29, 20.30 hs.

LA ODISEA DE LOS GILES

Con Ricardo Darín y Luis Brandoni. Dir: Sebastián Borensztein. SAM 13 años.

Cines del Centro: Cas: 15.10, 19.20 hs.

Hoyts: 2D Cas: 12.30, 15.00, 17.30, 20.00, 22.30 hs; tras sáb, 01.00 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 13.00, 15.00, 17.30, 19.45, 22.00 hs.

Showcase: Cas: *12.10, **12.30, *14.40, **14.55, 17.20, 19.20, ***19.45, 21.45, 22.25 hs; tras vie y sáb, 00.50 hs. (*Solo hoy y mañana) (**No se emite hoy ni mañana) (***No se emite mié 2 oct)

Village: Cas: 14.30, 15.30, 17.00, 19.30, 20.40, 22.00, 23.00 hs; tras vie y sáb, 00.30, 01.30 hs.

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2

Animación. Dir: Chris Renaud. ATP

Nuevo Monumental: 2D Cas: 14.40 hs.

MAGALÍ

Con Eva Bianco y Cristian Nieva. Dir: Juan Pablo Dibitonto. ATP.

Village: Cas: 18.15 hs.

MUJER EN GUERRA

Con Halldóra Geirharðsdóttir y Jóhann Sigurðarson. Dir: Benedikt Erlingsson. SAM 13 años.

Cines del Centro: 15.05, 17.05, 19.10, 21.40 hs.

NADA QUE PERDER 2

Con Petrônio Gontijo y Day Mesquita. Dir: Alexandre Avancini y Sylvie Yarza. SAM 13 años.

Hoyts: Cas: 12.00, 14.30, 17.00, 19.30, 22.00 hs; tras vie y sáb, 00.30 hs.

Showcase: Cas: 14.05 hs.

NUESTROS VERANOS

Con Valeria Bruni Tedeschi y Yolande Moreau. Dir: Valeria Bruni Tedeschi. SAM 13 años.

Cines del Centro: 14.50, 17.20, 19.50, 22.15 hs.

PÁJAROS DE VERANO

Con Carmiña Martínez y José Acosta. Dir: Cristina Gallego y Ciro Guerra. SAM 16 años.

Cines del Centro: 15.00, 17.25, 19.45, 22.05 hs.

PAW PATROL MIGHTY PUPS

Animación infantil. Dir: Charles E. Bastien. ATP.

Village: 2D Cas: 13.30 hs.

PRESIDENTE BAJO FUEGO

Con Gerard Butler y Morgan Freeman. Dir: Ric Roman Waugh. SAM 13 años.

Hoyts: Sub: 15.30, 20.20 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 22.25 hs.

Showcase: Cas: *12.10, *14.40 hs. Sub: 19.45, 22.15 hs; tras vie y sáb, 00.50 hs. (*No se emite hoy ni mañana)

Village: Cas: 23.30 hs; tras vie y sáb, 01.00 hs.

¿QUIÉN MATÓ A MI HERMANO?

Documental. Dir: Ana Fraile y Lucas Scavino. SAM 13 años.

Hoyts: Cas: 12.50, 18.10, 23.00 hs; tras sáb, 01.05 hs.

Village: Cas: 16.00, 20.30, 22.30 hs.

ROGER WATERS US + THEM

Recital musical. Dir: Sean Evans y Roger Waters.

Hoyts: Sub: Mié 2 oct, 20.00 hs.

Showcase: Sub: Mié 2 oct, 19.50 hs.

SR. LINK: EL ORÍGEN PERDIDO

Animación. Dir: Chris Butler. ATP.

Hoyts: Cas: 13.10 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 12.50, 16.30 hs.

Showcase: Cas: 12.00, 16.10, 18.15 hs.

Village: Cas: 13.45 hs.

TOY STORY 4

Animación. Dir: John Lasseter y Josh Cooley. ATP.

Nuevo Monumental: 2D Cas: 15.10 hs.

UN AMIGO ABOMINABLE

Animación. Dir: Jill Culton y Todd Wilderman. ATP.

Hoyts: 3D Cas: 12.20, 14.45, 17.00, *20.10 hs. 2D Cas: 13.00, 15.15, 15.45, 17.50, **20.10, 20.25, 22.20 hs; tras sáb, 00.35 hs. (*Solo hoy) (**No se emite hoy)

Nuevo Monumental: 3D Cas: 13.20, 15.20, 17.20, 19.20 hs.2D Cas: 12.30, 14.25, 16.20, 18.15, 20.15, 22.10 hs.

Showcase: 3D Cas: 12.40, 14.50, 17.00 hs. 2D Cas: 12.10, 12.20, 14.10, 14.30, 16.20, 16.40, 19.10, 19.40, 21.20 hs; tras vie y sáb, 00.00 hs.

Village: 4D Cas: 13.30, 15.45, 18.15 hs. 3D Cas: 14.00, 16.30, 18.45, 21.00 hs. 2D Cas: 15.00, 17.30, 19.45, 22.00 hs; tras vie y sáb, 00.15 hs.

YESTERDAY

Con Himesh Patel y Lily James. Dir: Danny Boyle. ATP.

Nuevo Monumental: Sub: 19.30 hs.

Showcase: Sub: *17.15, 19.30, 22.00 hs; tras vie y sáb, 00.25 hs. (*No se emite hoy ni mañana)

Village: Sub: 13.30, 15.50 hs.

Música

ANFITEATRO MUNICIPAL

Av. Belgrano 201 bis.

Andrés Calamaro. Presenta "Cargar la suerte". 30 de nov.

Vta online: www.tuentrada.com

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes.

Beatlove. Banda tributo a The Beatles. Hoy, 21.30 hs.

C. C. ATLAS

Mitre 645.

Cuarteto Karé. Ciclo música Sin Fronteras. Hoy, 21 hs.

Jazz Cartoons. Show que propone descubrir la relación entre el jazz, el cine animado y el humor. Mañana, 21 hs.

Woody Allen Night. Música, proyección de escenas y monólogos de humor. Sáb 28, 21 hs.

Big Band Jehova-Jireh. Himnos cristianos re versionados a estilos actuales. Dom 29, 21 hs.

C. C. PARQUE ESPAÑA

Sarmiento y el río.

Carlos Núñez. El gaitero presenta "La Hermandad de los Celtas". Grupo invitado: Anam Keltoi. Vie 4 oct, 21 hs.

Bianca Gismonti Trío. Vie 18 oct, 21 hs.

Blue Art Festival I. Ernesto Jodos & Carlos Casazza, Jorge Migoya y Rocío Giménez López Cuarteto. Vie 25 oct, 21 hs.

CITY CENTER ROSARIO

Oroño y Circunvalación.

Richard Marx. Presenta "A Full Night of Hits. The Concert". Mié 2 oct, 21 hs.

DISTRITO 7

Ovidio Lagos 790.

El Club del D7, Edición Tango. Con artistas invitados. Mié de sep, 21 hs.

Jesi Ataja Bomba. Presenta su primer disco. Invitado: White Rabbit. Hoy, 21 hs.

Sin Anestesia. Festeja sus 23 años junto a La Malvonera. Mañana, 21 hs.

El Caribefunk. A mi burro Tour 2019. Jue 3 oct, 21 hs.

EL CÍRCULO

Mendoza y Laprida.

Noches de Piano. Tercera edición del ciclo con la participación de pianistas de primer nivel. Mañana y sáb 28, 21 hs. Dom 29, 20 hs.

FAUNA

Tucumán 1016.

Acorazado Potemkin. Invitados: Les Yarara. Mañana, 22 hs.

Kinder Malo. Trapero español. Mañana, 21 hs.

Cool Confusion. Invitados: Dois Agha. Sáb 28, 23 hs.

GALPÓN 15.

Franja del río.

Mariano & Luciano Ruggieri. Presentan "Lento camino a casa". Mañana, 21 hs. Ent grat.

KIKA ARTE EN BAR

Urquiza 1580.

Canciones al borde. Homenaje a Almodóvar. Mañana, 22.30 hs.

Reservas al 4213435 (a partir de las 19hs.)

LA COMEDIA

Mitre 958.

Homenaje a Raúl Carnota. Encuentro Nacional de Músicos de Rosario. Mañana, 21 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Sarmiento y Mendoza.

Ruben Goldín. Se presenta en el marco de los 10 años del programa radial Sueñero. Hoy, 20 hs.

Enrique Llopis. Presenta "Canto a Rosario". Mañana, 21.30 hs.

Nemopirí. Temas propios y diferentes géneros del litoral. Mañana, 21.30 hs.

Jorge Vázquez. Obras maestras de la canción popular. Sáb 28, 21.30 hs.

4º Festival Internacional de Armónica de Rosario. Martín Chemes presenta una nueva edición con artistas nacionales e internacionales. Sáb 28, 20 hs.

VORTERIX

Salta 3519.

Fiesta Plop! Con Miranda en vivo. Sáb 28, 23.30 hs.

Teatros

ARTEÓN

Sarmiento 778.

Eva y Adolfo. Con Marita Vitta y Julio Chianetta. Obra y dir: Lauro Campos. Sáb 28, 21 hs.

C. C. PARQUE ESPAÑA

Sarmiento y el río.

In Memoriam, Federico García Lorca (1898 -1936). Desde Asturias llega esta obra del Grupo Teatro del Norte. Interpretación y dir: Etelvino Vázquez. Sáb 28, 21 hs.

ESPACIO BRAVO

Catamarca 3624.

El Biribiri. Con María Celia Ferrero y Federico Fernández Salafia. Dir: Francisco Fissolo. Jue de sep, 22 hs. Reservas: 3416407502.

Fausto, o la pasión según Margarita. Obra escrita y dirigida Gustavo Guirado. Con Paula García Jurado y Anahí González Gras. Vie de sep, oct y nov, 22 hs. Reservas: 3416758422.

FAUNA

Tucumán 1016.

La Inefable. Stan up con Leo Lenuzza y Juanma Mato. Sáb 28, 21 hs.

LA COMEDIA

Mitre 958.

La Medicina de Molière. Con Magdalena Perone y María Victoria Franchi. Dir: Adrián Giampani. Sáb 28, 21 hs. Dom 29, 20 hs.

Cosa de minas. Unipersonal de stand up de Dalia Gutmann. Sáb 5 oct, 21 hs.

LA MANZANA

San Juan 1950.

Macorina. Unipersonal con canciones en vivo inspirado en Chavela Vargas. Con Gisela Bernardini. Dir: Mónica Toquero. Mañana, 21 hs.

LA NAVE

San Lorenzo 1383.

Alicia Moreau, sueños tardíos. Obra de Walter Operto. Con Mirna Remes. Dir: Walter Operto. Mar de sep, 19 hs. Ent

$100 y un alimento no perecedero.

Historias Mínimas. 6º Ciclo de obras breves, 3 obras por noche

de 20 y 25 minutos. Vie y sáb de sep, 21hs.

Reservas: 3413650928.

LA SONRISA DE BECKETT

Entre Ríos 1051.

Grotesca, suit criolla. Creación de Bondi Colectivo Teatral. Dom de sep, 20.30 hs.

MATEO BOOZ

San Lorenzo 2243.

La Leyenda del Jinete Sin Cabeza. Compañía Formarte. Sáb 28, 21.30 hs.

RAYO MISTERIOSO

Salta 2991.

Cirujas. Con Yamil Barbero y Gianina Rodríguez. Dir: María de los Ángeles Oliver. Hoy, 21 hs (últimas funciones).

La Orden del Dragón. Con Leticia Beux y Ada Cottu. Dir: Aldo El-Jatib. Vie de sep, 21 hs.

Pecados Devorados. Con Lorena Salvaggio y María Eugenia Ledesma. Dir: Gustavo Maffei. Sáb de sep, 21 hs.

ODISEO

San Lorenzo 1329.

Lúcido. Obra de Rafael Spregelburd. Con Pablo Minervino y Liliana Oppido. Dir: Walter Operto. Sáb 28, 22 hs.

Historias Desparejas. Obra de Roberto Lattuca. Con Victoria Hassan y Héctor Bellomo. Dir: Roberto Lattuca. Sáb de sep, 20hs.

Reservas: 3413650928.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Sarmiento y Mendoza.

Cruising Vol. 3: Despedida de solteros. Comedia sexual con Julián Arenas y Matías Iván Rodríguez. Producción de Julián Arenas. Dom 29, 20 hs.

Para Pibes y Pibas

COMPLEJO ASTRONÓMICO MUNICIPAL

Av. del Diario La Capital 1602.

Ciclo de Títeres en espacios públicos. Sáb de sep, 16 hs. (No se suspende por lluvia).

ESTACIÓN ROSARIO OESTE

3 de Febrero y Paraná.

Ciclo de Títeres en espacios públicos. Dom de sep, 16 hs. (No se suspende por lluvia).

EL JARDIN DE LOS NIÑOS

Parque Independencia. Tel: 4802421.

Vie, sáb, dom y fer de 13 a 18 hs. Ent gral $40.

LA GRANJA DE LA INFANCIA

Av. Pte. Perón 8000. Tel: 4807848

Mar a vie de 9 a 17hs. Sáb, dom y fer de 10 a 18 hs. Ent gral $40.

LA ISLA DE LOS INVENTOS

Corrientes y Wheelwright. Tel: 4496510.

Vie, sáb, dom y fer de 14 a 19 hs. Ent gral $40.

MUSEO DE LA CIUDAD

Bv. Oroño 2300

Ciclo de Títeres en espacios públicos. Dom de sep, 11 hs. (No se suspende por lluvia).