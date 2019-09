El entrenador de la Selección argentina Sub 23, Fernando Batista, anunció este viernes la lista de convocados para el doble amistoso frente a México en la fecha FIFA de octubre, con el retorno del delantero Adolfo Gaich y la sorpresa de Valentín Castellanos, actualmente en Estados Unidos pero que nunca jugó en el fútbol argentino. Los encuentros serán el 9 y 14 de octubre, con el objetivo de llegar a punto en lo futbolístico al Preolímpico de Colombia, del 18 de enero al 9 de febrero próximo, con rivales aún no resueltos, y que otorgará dos plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Santiago Colombatto (Saint Truden), Cristian Romero (Genoa), Nehuén Pérez (Famalicao), Valentín Castellanos (New York City), Lucas Rodríguez (DC United), Marcos Senesi (Feyenoord), Lisandro Martínez (Ajax) son los futbolistas convocados del exterior, donde se destaca la ausencia de Ezequiel Barco (Atlanta United), que no llegó a recuperarse de la mejor manera de un desgarro y no quieren apurarlo.

Al igual que en la lista de la Selección mayor, no hay jugadores de Boca ni de River, resguardados por la semifinal de la Copa Libertadores 2019. La principal sorpresa es la de Valentín Castellanos, quien nunca tuvo minutos en el fútbol argentino, sino que pasó por Chile (Club Universidad de Chile B) y Uruguay (Club Atlético Torque) hasta recalar en la MLS de Estados Unidos.

En el New York City es uno de los más destacados de esta temporada, donde lleva once goles y seis asistencias en 28 encuentros. Domenec Torrent, ex ayudante de campo de Pep Guardiola y actual entrenador de él en Estados Unidos, aseguró: "Esta Liga ya le queda chica".

La lista completa

Arqueros: Facundo Cambeses (Banfield), Juan Pablo Cozzani (Lanús) y Marcos Peano (Unión).

Defensores: Nehuén Pérez (Familicao), Cristian Romero (Genoa), Marcos Senesi (Feyenoord), Lisandro Martínez (Ajax), Facundo Medina (Talleres), Claudio Bravo (Banfield), Marcelo Herrera (San Lorenzo), Hernán De la Fuente (Vélez) y Francisco Ortega (Vélez).

Volantes: Santiago Colombatto (Siant Truden), Fausto Vera (Argentinos), Jerónimo Cacciabue (Newell s), Lucas Robertone (Vélez), Tomás Belmonte (Lanús), Fernando Valenzuela (Barracas Central) y Nahuel Bustos (Talleres).

Delanteros: Agustín Urzi (Banfield), Adolfo Gaich (San Lorenzo), Valentín Castellanos (New York City) y Lucas Rodríguez (DC United).