El Tribunal de enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires que ayer debía tratar la apertura del juicio político contra el fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, no alcanzó el quórum para sesionar. Los legisladores de la coalición oficialista Cambiemos y del Frente Renovador no fueron a la audiencia. No se definió aún una nueva fecha de convocatoria para volver a tratar el pedido de jury sostenido por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), junto a otros organismos de derechos humanos y organizaciones sindicales. "El procurador general de la Provincia, Julio Conte Grand, defiende al fiscal general denunciado por crímenes de lesa humanidad", afirmó la CPM. Garello está procesado por delitos de lesa humanidad pero sigue sorteando el inicio del juicio político en su contra. "Se trata de una nueva maniobra dilatoria que le permite al fiscal continuar en su cargo. Esta medida también muestra la protección política que permite la impunidad de Fernández Garello. En estos tres años, desde que la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó ante la justicia documentos del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) que prueban de manera contundente la participación del actual fiscal en crímenes de lesa humanidad, no hubo intención política de avanzar con el jury", agregó.