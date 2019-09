Lionel Scaloni, técnico de la Selección Argentina de fútbol, dio la lista de los 26 jugadores convocados para la doble fecha FIFA de octubre, sin el capitán Lionel Messi ni futbolistas de River y Boca. Estos equipos jugarán por las semifinales de la Copa Libertadores de América, el martes 1° en la ida y el 22 de octubre la revancha, por lo que todos los jugadores de esos equipos estarán dedicados a esta competencia.



De esta forma, los arqueros Franco Armani (River) y Esteban Andrada (Boca) no se pondrán el buzo del seleccionado, y tampoco Alexis Mac Allister, Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel y Exequiel Palacios, quienes sí habían sido convocados para la fecha FIFA de septiembre, en la que Argentina igualó 0-0 ante Chile y superó 4-0 a México en Estados Unidos.



El seleccionado tendrá dos amistosos internacionales. El primero será el próximo 9 de octubre ante Alemania en el Estadio Signal Iduna Park, del Borussia Dortmund. El segundo compromiso se llevará a cabo el 13 de octubre frente a Ecuador, en el Estadio Martínez Valero (Elche, en España).



Scaloni citó a la mayoría de futbolistas que juegan en Europa, y solamente dos del fútbol local: Matías Zaracho, de Racing, y Nicolás Domínguez, de Vélez. Tampoco estará Messi, el capitán, quien se encuentra recuperándose de una lesión en Barcelona y todavía debe cumplir los tres meses de suspensión que le aplicó la Conmebol por el exabrupto en la Copa América.



Entre los históricos fueron llamados los defensores Nicolás Otamendi (Manchester City) y Marcos Rojo (Manchester United). Volvieron a quedar afuera Angel Di María y Sergio Agüero, aunque la ausencia del segundo, goleador de la Premier League, habría sido consensuada.



En tanto, el juvenil delantero Nicolás González, del Stuttgart alemán, fue citado por primera vez como en la doble fecha anterior le tocó a Adolfo Gaich (San Lorenzo). González, ex Argentinos Juniors, también fue parte del combinado Sub 23 que ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.



Gaich, en esta oportunidad, forma parte de la lista de los Sub 23 que dirige Fernando Batista y que disputarán dos amistosos frente a México. Otra de las novedades es Matías Vargas (Espanyol), figura de la Sub 23 y quien apenas había jugado 45 minutos ante Guatemala, en el debut de Scaloni como entrenador de la Mayor.



Además, se concentrarán Agustín Marchesín (Porto), Juan Musso (Udinese), Emiliano Martínez (Arsenal), Juan Foyth (Tottenham), Renzo Saravia (Porto), Germán Pezzella (Fiorentina), Walter Kannemann (Gremio), Nicolás Tagliafico (Ajax), Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund), Guido Rodríguez (América de México), Leandro Paredes (PSG), Rodrigo De Paul (Udinese), Marcos Acuña (Sporting), Roberto Pereyra (Watford), Angel Correa (Atlético Madrid), Lucas Ocampos (Sevilla), Erik Lamela (Tottenham), Lucas Alario (Bayer Leverkusen), Lautaro Martínez (Inter) y Paulo Dybala (Juventus).