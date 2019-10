Mauro Icardi marcó su primer gol como futbolista del Paris Saint Germain en la victoria sobre el Galatasaray por 1 a 0, en una jornada de Champions League en la que también anotó Gonzalo Higuaín para la Juventus y donde el Tottenham de Mauricio Pochettino sufrió una durísima caída ante el Bayern Munich, por 7 a 2.

El ex Inter debutó en la red para el PSG a los 52 minutos, en un juego en el que también fue titular Angel Di María. Por la msma zona, el Real Madrid empató 2-2 con el Brujas belga, en el Bernabéu. El Pipita Higuaín fue otro que celebró: en Turín, anotó el primer tanto del triunfo de la Juventus por 3 a 0 sobre el Bayern Leverkusen. El ex River salió luego por Paulo Dybala y Lucas Alario integró el once alemán.

De los entrenadores argentinos, Pochettino, subcampeón con el Tottenham inglés, se llevó la peor parte, con la rotunda goleada que le propinó a su equipo (con Erik Lamela de titular) el conjunto alemán, que le sacó cinco tantos de diferencia y lo dejó último junto al Olimpiacos. Diego Simeone, por su parte, quedó feliz con el triunfo de su Atlético Madrid (donde ingresó Angel Correa), que le ganó por 2 a 0 al Lokomotiv en Moscú.

El resto de los encuentros tuvo otros cuatro argentinos en acción: Estrella Roja (con Mateo García de titular) venció por 3-1 a Olympiacos, Atalanta (capitaneado por Alejandro "Papu" Gómez) cayó ante el Shakhtar por 2 a 1 y el Manchester City (con la presencia de Sergio Agüero y Nicolás Otamendi) superó 2-0 al Dinamo Zagreb.

La segunda fecha continúa este miércoles con una buena nueva de último momento para los y las amantes del fútbol: Lionel Messi mejoró de su lesión, entrenó y podría jugar ante el Inter por la zona F del certamen europeo. El resto de los partidos serán: Genk-Napoli y Liverpool-Salzburgo (Grupo E), Slavia Praga-Borussia Dortmund (Grupo F), RB Leipzig-Lyon y Zenit-Benfica (Grupo G) y Lille-Chelsea y Valencia-Ajax (Grupo H).