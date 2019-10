"Yo no soy ciega", dijo una mujer al reconocer la crisis económica que atraviesa la Argentina; "la elección fue un choreo", justificó otra sobre la "paliza" que Juntos por el Cambio recibió en las PASO de agosto pasado; "nosotros no somos como la indiada a la que le ponen guita para ir a la plaza, que la mitad son de Bolivia", sumó otro hombre de edad mayor. Estas fueron algunas de las frases de quienes el sábado pasado participaron del lanzamiento de la caravana del "Sí, se puede" de Mauricio Macri, que recogió el periodista Lautaro Maislin, de C5N, que realizó la cobertura de la manifestación.

"Dijo lo primero que se le vino a la cabeza", justificó otra mujer de edad avanzada ante la consulta de C5N por la promesa de "Pobreza cero", con la que Macri pidió que se evaluara su gobierno. La misma mujer había desarrollado previamente su teoría de la inclusión macrista de los pobres: "En el año 68 yo toqué un pobre, yo estuve en una villa con un pobre. Los pobres de ahora son distintos, son pobres que se tiñen el pelo, que tienen celular, son pobres que han avanzado, que se han insertado"

Otra de las asistentes valoró la idea de que los pobres son más pero "no viven en la mierda", al describir la situación de su empleada doméstica: "Me ha dicho que la quiere mucho a María Eugenia Vidal, en el caso de la provincia de Buenos Aires, porque ha hecho cloacas, ha asfaltado mas calles... pero desde hace un año y medio, no le alcanza la plata".

Ante la consulta del cronista sobre su respaldo a un Gobierno que castigó el bolsillo de su empleada doméstico, la mujer lanzó desde Barrancas de Belgrano: "Lo que pasa que antes vivía en una burbuja".

Otro testimonio de realismo mágico cambiemita fue el de una anarquista macrista: "Cómo soy anarquista tendría que votar en blanco, pero desde que soy chiquita, tengo 75 años, siempre voté a lo menos peor". "¿Y Macri es lo menos peor?", consultó Maislin. "Sí, el Presidente es lo menos peor", subrayó convencida.