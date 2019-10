Con Lionel Messi como titular por segunda vez en la temporada, Barcelona derrotó por 2-1 a Inter, que se había puesto en ventaja con gol de Lautaro Martínez, y sumó su primer triunfo en la Champions League para llegar a los 4 puntos y compartir la cima del Grupo F con Borussia Dortmund (4), que venció por su parte a Slavia Praga (1) por 1-0 en domicilio checo. El elenco milanés tiene una unidad.

El rosarino venía de disputar sólo tres de los nueve encuentros de los catalanes durante la 2019/2020, totalizando nada más que 121 minutos de juego y, para colmo, habiendo salido lesionado durante el entretiempo del choque de Liga (donde marcha cuarto, con 13 puntos en siete fechas) ante Villarreal (2-1), lo que lo obligó a perderse el triunfo ante Getafe (2-0).

Ante Inter, aunque no tuvo un gran desempeño -se lo vio muy estático-, Messi jugó todo el partido logró inventarse una gran jugada sobre el final con las características apilada y enganche para adentro incluidas, para asistir a los 84 a Luis Suárez, quien controló de gran manera para sobrepasar su marca y quedar de cara a la victoria. El uruguayo había marcado el empate también, a los 58, con una notable volea desde la puerta del área.

Previamente, apenas iniciado el encuentro, el ex Racing Martínez le había dado la ventaja a los suyos con una potente escapada cuerpo a cuerpo frente al francés Clément Lenglet y zurdazo desde el piso para vencer la resistencia del alemán Marc ter Stegen. Este fue el segundo gol del bahiense en la temporada, donde ya jugó ocho minutos con Inter, puntero perfecto (18 puntos obtenidos sobre 18 posibles) en el Calcio.



En otro de los encuentros de la jornada con acción argentina, Ajax vapuleó a Valencia como visitante con las participaciones como titulares del ex Banfield e Independiente Nicolás Tagliafico y el ex Defensa y Justicia Lisandro Martínez, en su nueva versión de mediocampsita. El club holandés tiene puntaje perfecto (6), y se separó de Chelsea (3), que venció a Lille (0) por 1-0 en Francia, y del elenco español (3), que tuvo como titular a Ezequiel Garay.

Mientras tanto, el ex River Sebastián Drussi y el ex Boca Wilmar Barrios jugaron los 90 minutos en el 3-1 de Zenit sobre Benfica, en San Petersburgo. El equipo ruso es líder de la zona con 4 unidades junto a Lyon (4), que venció como visitante a Red Bull Leipzig (3) por 2-0; mientras que los portugueses no tienen puntos.