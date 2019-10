El ex captián del seleccionado argentino de rugby, Agustín Pichot, vicepresidente de World Rugby, calificó de "utópica" la posibilidad de que la Copa del Mundo de 2027 se pueda organizar en Argentina, como era su intención hace dos años. "Hoy es utópico. El país atraviesa una crisis muy severa. El gobierno nunca pondrá seis millones de euros en una solicitud. Esta no es su prioridad y lo entiendo. Sin embargo, soñé con organizarlo en el país en 2027", dijo Pichot, en diálogo con Midi Olympique.

Pichot mantuvo reuniones con el Presidente Mauricio Macri en 2016, y ambos coincidieron en el deseo de concretar el proyecto en 2017, pero esa posibilidad hoy es nula. El próximo mundial será en Francia en el 2023, y en el 2027 aún no hay una sede elegida, pero es probable que no se juegue nuevamente en Europa y que Australia, Rusia y Estados Unidos se presenten como probables sedes, ya sin contar con Argentina.



Pichot, ex medio scrum de Los Pumas en cuatro mundiales, había dicho hace tres años: "El Mundial de rugby es uno de los pocos eventos relevantes que existen después de los Juegos Olímpicos y el Mundial de fútbol, que además puede hacerse en el país. Lo único que tenemos que hacer es mejorar algunos estadios que ya están, y abrazar a todos los turistas que van a venir gastar a la Argentina".

En relación al Mundial que se desarrolla en Japón, el seleccionado de Francia venció 33-9 a Estados Unidos (primer tiempo 12 a 6) con punto bonus ofensivo, ubicándose en el segundo puesto del Grupo C, en el cual participa Argentina, de la IX Copa del Mundo de rugby que se juega en Japón. El partido se desarrolló en el Fukuoka Hakatanomori y con dos partidos jugados por todos los integrantes del grupo, Inglaterra es el puntero con diez puntos, seguido por Francia con nueve, Argentina con seis y Tonga y Estados Unidos sin puntos.

Los franceses sumaron los 33 puntos con cinco tries de Yoann Huget, Alivereti Raka, Gael Fickou, Baptiste Serin y Jefferson Poirot, con una conversión de Thomas Ramos y tres de Camile López; mientras que para los estadounidenses los nueve puntos fueron producto de penales de Alan MacGinty.

En el otro partido, Nueva Zelanda, actual bicampeón, goleó 63-0 a Canadá (primer tiempo 28 a 0), pese a jugar con mayoría de suplentes, en un partido por el Grupo B. El partido se disputó en el Oita Stadium y los All Blacks sumaron con tries de Brad Weber (dos), Jordie Barrett, Sony Bill Williams, Beauden Barrett, Rieko Ioane, Scott Barrett, Shannon Frizell, un try penal y ocho conversiones de Richie Mo'unga.