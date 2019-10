Las redes sociales explotaron este jueves con la difusión de imágenes del actor Luciano Castro desnudo. Aún se desconoce el origen de las imágenes y si se trató de un hackeo. Las fotos que circularon por Twitter, WhatsApp, Facebook e Instagram dieron pie a un debate sobre la privacidad y qué hubiera pasado si se hubiera tratado de imágenes de una mujer.

En los hechos, la difusión de fotos íntimas sin consentimiento puede ser pasible de prisión. Llegado el caso, la Justicia puede dar lugar a una medida cautelar que otorgue 48 horas para que las redes sociales y los buscadores eliminen el contenido.

El artículo 71 bis del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires se refiere a la difusión de imágenes o grabaciones íntimas. "Quien difunda, publique, distribuya, facilite, ceda y/o entregue a terceros imágenes, grabaciones y/o filmaciones de carácter íntimo sin el consentimiento de la persona y a través de cualquier tipo de comunicación electrónica, de trasmisión de datos, páginas web y/o a través de cualquier otro medio de comunicación, siempre que el hecho no constituya delito, es sancionado con una multa de cuatrocientas (400) a mil novecientas cincuenta (1950) unidades fijas o cinco (5) a quince (15) días de trabajo de utilidad pública o con tres (3) a diez (10) días de arresto".

Como la difusión de las fotos fue masiva, no es viable culpar a todos los internautas por igual, aunque la Justicia podría expedirse en un caso a modo de ejemplificar.

En un hilo de Twitter, la feminista y politóloga María Florencia Freijó reflexionó. “Es un bajón que se difundan imágenes personales sin consentimiento. Sin embargo, no es lo mismo que sucede cuando pasa con una mujer. Hoy todos festejan a Castro en una sociedad falo céntrica. Otras mujeres vivieron una verdadera pesadilla: Flor Peña, Sol Pérez, Ivana Nadal”.

Añadió que “esto no le quita peso al tremendo tratamiento que están haciendo los medios. Medios obviamente que festejan esto, que ponen memes, que un poco más le hacen un monumento a la chota en el Obelisco. Castro no va a perder laburos por esto, no lo van a humillar. Esto es el Patriarcado”. Y recordó que “hasta su compañera”, la actriz Sabrina Rojas, “está festejando el cuerpo de su marido. Si fuera al revés, habría humillación, vergüenza, se la trataría a la mujer como una tilinga incluso si ella no tuviera drama en la exposición. Como hacen siempre. Ellos los machos de América, nosotras putitas expuestas”.

En la red social la discusión recién empieza.