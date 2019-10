Al trabajador de edificios

Al celebrarse el día de Trabajador de Edificios todos los 2 de octubre, quiero dirigirme a los compañeros trabajadores para saludarlos y felicitarlos por el trabajo que realizan a diario, prestando un servicio a la sociedad santafesina. A lo largo del tiempo hemos logrado la profesionalización del oficio, demostrando que la figura del encargado de edificio es una persona capacitada, formada, instituida y constituida moralmente para estar al frente de la propiedad horizontal. Es para mí y la comisión directiva que me acompaña un día especial cada 2 de octubre en virtud de que me recuerda aquellos días que yo ejercía mi labor de trabajador de edificio en la histórica Bola de Nieve de la ciudad de Rosario. Hoy, si bien me encuentro ocupando un cargo sindical encabezando la representatividad y la secretaria general del SUTERyH en la provincia de Santa Fe, jamás olvidé ni lo haré de donde vengo y aquellos días felices de vida cumpliendo mi rol de trabajador de edificio.

Humberto García

Secretario General SUTERyH Provincia de Santa Fe