La Secretaría de Trabajo dictó esta tarde la conciliación obligatoria en el conflicto con los gremios de pilotos de líneas aéreas que, sin embargo, rechazaron la medida y ratificaron el paro de 48 horas anunciado para el fin de semana.

Voceros de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) que lidera Pablo Biró y la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA) que conduce Cristian Erhardt, manifestaron su rechazo a decisión oficial y denunciaron que “la única oferta de Aerolíneas y el Gobierno fue cero”.

En la previa a la reunión, los referentes de ambos gremios habían advertido que no iban a aceptar la conciliación porque no se ajusta a las normativas laborales. Los delegados presentes en la reunión acusaron a la conducción de la empresa de “empujarnos a un conflicto”. “La conciliación es ilegal y por eso hicimos las presentaciones correspondientes para impugnarla, porque creemos que no se puede aplicar”.

Frente a la puerta de la Secretaría de Trabajo, en la avenida Callao, afirmaron que “el instrumento” para frenar la medida de fuerza “lo tienen el Gobierno y la empresa, depende de ellos”. En ese sentido, reafirmaron su reclamo de un 32 por ciento de aumento salarial. “La inflación interanual de septiembre a septiembre fue del 55 por ciento y nos dieron el 23 en marzo. Pedimos la diferencia y nos ofrecen cero”.

Respecto de las declaraciones de Alberto Fernández, quien había pedido levantar el paro, aseguraron que “lo tomamos como algo positivo y creemos que su política aerocomercial será mejor que esta, pero acá discutimos salario y se votó la medida de fuerza”.

Con todo, dijeron que “hay posibilidades” de tener una reunión mañana y estimaron que “hasta el viernes a las 23.59 estamos abiertos al diálogo”. Si hay convocatoria, “veremos en asamblea si levantamos el paro”, agregaron.

Finalmente, pidieron disculpas a los pasajeros y subrayaron que "los culpables de esto son la empresa y el Gobierno”.