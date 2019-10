Salvo en la Puna, única región en la que se impuso la fórmula de Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey para la presidencia, en los departamentos más alejados y postergados de la provincia el triunfo de la fórmula Fernández-Fernández en las PASO nacionales fue contundente: 78% en Santa Victoria, 75% en Rivadavia y 52% en Iruya. De allí que facciones tradicionalmente enfrentadas se hayan alineado detrás de Leavy, que es el referente de es sector.

En el departamento Rivadavia, como todos los años, se reedita el enfrentamiento entre los dos “caudillos” de la zona: el vicepresidente primero del Senado, Mashur Lapad, y el diputado provincial Ramón Jesús “Rana” Villa. Lapad pone en juego su cargo de senador y busca ser reelegido, en cuyo caso redondearía tres décadas ocupando esa banca. Para disputarle la senaduría, el sector del “Rana” pone una candidata de peso, la ex intendenta de Morillo, maestra y dirigente campesina, Marcela Carabajal, la única que fue capaz de arrebatarle la intendencia a Atta Gerala. Los dos apoyan a Sergio “el Oso” Leavy para la gobernación. Si bien Sáenz y Olmedo también presentan candidatos, son testimoniales. La pelea, como todos los años, se va a dirimir entre esos dos sectores.

Esta misma pelea se repite en cada uno de los tres municipios que forman parte del departamento y en donde sus intendentes buscan la reelección.

En Santa Victoria Este, Moisés Balderrama pretende llegar a los 20 años como intendente de esa localidad, acompañando como siempre a Lapad. Dos listas del sector del Rana Villa buscan arrebatársela: la del Partido de la Victoria, encabezada por el concejal, Pedro Lozano, del pueblo wichi; y la de Kolina, en la que dirimen la candidatura a intendente la enfermera Lusinda Susana Moreno y el ex trabajador municipal Daniel Abelardo Ferreyra.

En Rivadavia Banda Norte, cuyo nombre oficial es Coronel Juan Solá pero se lo conoce popularmente como “Morillo”, su intendente Atta Gerala buscará evitar que le arrebaten nuevamente la conducción del municipio. Su principal adversario será el campesino y ex concejal Paulino Guerrero.

Finalmente, en Rivadavia Banda Sur, su intendente Leopoldo “Polo” Cuenca busca una nueva reelección, contra dos candidatos: el maestro de escuela rural jubilado Nano Aranda, el representante del sector de Villa, mientras que la ex diputada Cerbanda Díaz compite también auspiciada por Mashur Lapad.

Iruya

Existe una regla no escrita, una tradición que cumplen todos los partidos políticos, por la cual los dos municipios del departamento se reparten la representación en la Legislatura provincial: los candidatos a senadores sólo pueden ser de Iruya y las bancas de diputados sólo pueden ser ocupadas por postulantes de Isla de Cañas.

El actual senador es Walter Cruz, del pueblo kolla y que va por la reelección, lleva a Sáenz como candidato a gobernador. Sus principales adversarios serán el intendente de Iruya, Alfredo Soto, y dirigente de la comunidad Kolla de Colansulí, y Raúl Viveros, que además es técnico de la Subsecretaría de Agricultura Familiar. Los dos adhieren a Leavy para gobernador.

Con Soto compitiendo por la senaduría, es muy probable que el futuro intendente de Iruya sea de apellido “Herrera”. Es que el jefe comunal saliente postula a su esposa, Gloria Herrera. Si supera las PASO, enfrentará al candidato de Walter Cruz que es Eugenio Herrera, un joven comerciante de la comunidad de San isidro que fue concejal. El candidato de Viveros es Cornelio Herrera, de la comunidad de San Juan, actual concejal y profesor en el secundario de Iruya, además de representante en el Concejo de Participación Indígena por el pueblo kolla a nivel nacional.

En Isla de Cañas, su actual intendenta, Angelina Canchi, esposa de Roberto Poclava, va por la reelección. Su principal adversaria será María Hecter Cavana, la esposa del ex diputado de Iruya, Hermindo Díaz, enemigo de Poclava. El candidato de Viveros es Juan Carlos “Quique” Vega, actual concejal.

Santa Victoria

En este departamento hay un acuerdo similar al que rige en Iruya, pero como son 3 los municipios del departamento, es todavía más complejo. La tradición marca que el senador debe ser siempre de Santa Victoria Oeste, y la banca de diputado le pertenece un período a Nazareno y el otro a Los Toldos.

El senador del departamento es Castulo Yanque, obviamente, oriundo de Victoria. Se presenta a la reelección y lleva de candidato a gobernador al “Oso” Leavy. El histórico dirigente deberá enfrentarse a la lista de los intendentes, que es la del Partido de la Victoria, a la que acompañan los tres jefes comunales: el de Santa Victoria Oeste, Lino Flores, el de Nazareno, José Yugra, y el de Los Toldos, Virgilio Mendoza. Esa lista, que también va con el “Oso” a gobernador, lo tiene como candidato a senador a Carlos Nicolás Ampuero, maestro de Mecoyita, en el limite entre Bolivia y Argentina. También va con Leavy el maestro Ramón “Rudi” Carrazana. El candidato de Sáenz es el odontólogo Luis Altamirano.

El diputado actual es Enrique Dominguez, de Nazareno. No se presenta a la reelección porque ahora la banca le corresponde a un ciudadano de Los Toldos. El candidato de ese sector será entonces Eleudoro Ydiarte, ex intendente de Los Toldos, perteneciente al sector de Castulo Yanque. Va a competir con Francisco "Chila" Acosta, enfermero de Los Toldos y presidente del Concejo Deliberante, y candidato de la lista de los intendentes. También compite Oscar "Chuncho" Jesús Ruiz, cantante folklórico de Los Toldos. Todos ellos adhieren a la lista del “Oso”. El candidato de Sáenz es Delfo Ramirez, coordinador del Albergue Estudiantil de Los Toldos que fuera secretario de gobierno de su hermano José Luis Ramirez.

En Victoria, su actual intendente, Lino Flores, busca su tercer mandato al frente del municipio. Va a competir con Victor Santos Quispe, preceptor del colegio secundario y ex secretario de Gobierno de Castulo Yanque, y con el ex senador Benigno Vargas.

En Nazareno, José Yugra busca su segundo mandato al frente del municipio. El ex jefe de Enfermería del Hospital de Nazareno le ganó la elección en 2015 a Julián Quiquinte por solo 120 votos. Buscan desbancarlo: Ramon Garcia, el director de la Escuela de Cuesta Azul y a quien apoya Quiquinte, y Victor Lizarraga enfermero de Nazareno que va con Sáenz.

En Los Toldos, Virgilio Mendoza también intenta retener la intendencia por un segundo mandato. Fue secretario de Gobierno del anterior intendente, Eleudoro Ydiarte, y lo enfrentó en las elecciones pasadas cuando Ydiarte incumplió el acuerdo de alternancia. Le ganó por 70 votos. También compiten Arnaldo Cruz, un enfermero del Centro de Salud de Los Toldos, y Fidel Veime Vaca, técnico radiólogo y preceptor del albergue estudiantil de Los Toldos.

Los Andes

El diputado actual diputado César Córdoba no va a la reelección. Su diputación pasó bastante desapercibida y optó por pelear por la intendencia de San Antonio de los Cobres. Así las cosas, probablemente la diputación se dirima entre Azucena Salva, la hermana del intendente de San Antonio de los Cobres y ex diputado, Leopoldo Salva, que es técnica en turismo y secretaria de Cultura y Turismo del municipio; y Sergio Calpanchay, ex secretario del Concejo Deliberante que va por el espacio de Martín Arjona, el camionero senador del departamento. En ambos casos, Leavy es el candidato a gobernador. El tercero en discordia será Juan Santos Calpanchay, sobrino del ex intendente de San Antonio de los Cobres y ex senador, Guzmán Viveros.

El intendente de San Antonio de los Cobres, Leopoldo Salva, no será candidato, lo que deja abierta la lucha por la intendencia. Su delfín es Alberto “Moya” Carral, profesor de Educación Física que es subsecretario de Deportes de la Municipalidad. Lleva a Leavy en su boleta. Guzmán Viveros intentará una vez más volver a la intendencia, en adhesión a la lista de Sáenz. El ex intendente y senador y archienemigo de Salva tiene grandes chances de sucederlo. También quieren llegar a la intendencia el diputado, César Córdoba, y el senador, Martín Arjona. En ambos casos apoyan al “Oso”.

En Tolar Grande, la suerte está echada: su intendente, Sergio Villanueva, es el único candidato.