El sueño de Talleres de Córdoba de empezar el fin de semana mirando a todos desde lo más alto de la tabla chocó contra las aspiraciones de Atlético Tucumán, que le ganó 2-1 de local. Leandro Díaz en la primera etapa puso en ventaja al Decano, en el complemento aumentó la cuenta el ingresado Ramiro Carrera y sobre el final Nahuel Bustos descontó para los cordobeses, que sufrieron su segunda caída al hilo y continúan a dos unidades de Boca Juniors, líder del certamen. Con esta victoria, el equipo de Ricardo Zielinski alcanzó los 10 puntos.



Durante una primera etapa en la que prevalecieron las infracciones y las jugadas en offside, el local aprovechó la ejecución de un tiro de esquina por izquierda y la pelota le quedó a Leandro Díaz, quien fusiló al arquero Herrera y abrió el marcador. Hacía 378 minutos que el Decano no convertía un tanto.

No obstante, la T, que necesitaba ganar para desplazar momentáneamente a Boca Juniors, respondió y estuvo cerca del empate por intermedio de Jonathan Menéndez.

De vuelta de los vestuarios, el local mostró muchas de las cualidades que lo habían llevado a pelear cosas importantes en los últimos años. Así las cosas, y con la ventaja mínima, Atlético Tucumán mantuvo el orden y le entregó la pelota al equipo cordobés, para rematarlo de contraataque con un tanto del ingresado Carrera.

A excepción del descuento de Bustos sobre el final, los del uruguayo Medina generaron poco y se quedaron con las ganas de subir a la cima.





2 ATLETICO TUCUMAN: A. Sánchez; M. Ortiz, Bianchi, Y. Cabral, J.L. Fernández; G. Acosta, A. Rojas, Erbes, Lotti; L. Díaz, J. Toledo. DT: Ricardo Zielinski.





1 TALLERES DE CORDOBA: G. Herrera; Godoy, Tenaglia, Komar, F. Medina; Fragapane, Cubas, J. Méndez, T. Pochettino; J. Menéndez, N. Bustos. DT: Alexander Medina.

Estadio: Atlético Tucumán. Arbitro: Nazareno Arasa.

Goles: 38m L. Díaz (AT); 80m Carrera (AT), 92m N. Bustos (T).

Cambios: 53m R. Carrera por Lotti (AT), 55m D. Moreno por T. Pochettino (T), 74m Payero por Fragapane (T), 75m Melano por A. Rojas (AT), 84m Castellani por L. Díaz (AT), 85m Valiente por J. Méndez (T).