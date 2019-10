El 26 de septiembre de 1969 salió a la venta el último disco de estudio de los Beatles, Abbey Road. Llegó al primer puesto en ventas en el Reino Unido ocho meses antes de lo que sería su último número 1, el que lograría Let It Be, un disco que se grabó antes pero que se editó después. Medio siglo más tarde, la reedición aniversario de Abbey Road es número 1 en Gran Bretaña una semana después de su lanzamiento.

Se trata de todo un récord, dado que pasaron 49 años y 252 días desde el momento en que el último trabajo discográfico de la legendaria banda de Liverpool dejó el número 1 del ranking hasta que ayer se anunció que había vuelto a esa posición. Desde su salida a la venta hace 50 años, el disco se mantuvo en esa posición hasta el 31 de enero de 1970.

"Es difícil creer que Abbey Road aún se mantenga después de todos estos años. Pero es un álbum genial”, declaró Paul McCartney al conocerse la noticia. El disco, famoso por su portada en la cual los cuatro beatles cruzan en fila la calle Abbey Road, a metros del estudio de grabación de EMI en el cual registraron el grueso de su obra, también encabeza el ranking en la venta de vinilos en el Reino Unido, con unas 9 mil copias.

El LP se grabó a mediados de 1969, luego de la traumática experiencia de Let It Be, un trabajo inconcluso. El cuarteto se reunió para lo que sería su canto del cisne, con hits como “Come Together”, “Something”, “Here Comes The Sun” y el poderoso medley final, que hilvanó fragmentos de canciones inconclusas. Para muchos, es uno de los mejores trabajos de la banda, y uno de los discos más importantes en la historia de la música popular.

La reedición de Abbey Road se anunció para el 50º aniversario y sorprendió a todos al llegar al número 1. El año pasado se había lanzado la edición aniversario por el medio siglo del Álbum Blanco.

Como dato curioso, en el número 2 quedó el trabajo que hasta ayer era el número 1, Why Me? Why Not, de Liam Gallagher.