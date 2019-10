Una serie animada de Star Wars presentará la primera pareja abiertamente gay de la franquicia. La amistad entre Orka y Flix, dos criaturas extraterrestres que aparecen en la serie Star Wars Resistance, ha sido en el pasado objeto de varias especulaciones por parte de los fans de la saga. En una entrevista con el podcast Coffe With Kenobi (“Un café con Kenobi”), los productores ejecutivos Athena Portillo, Justin Ridge y Brandon Auman confirmaron que Orka y Flix son en realidad una pareja romántica. “Podemos decirlo sin problemas”, aseguró Ridge. “Absolutamente, son una pareja gay, y estamos orgullosos de eso”.

Con voces de los actores Bobby Moynihan y Jim Rash, Orka y Flix son así oficialmente los primeros personajes abiertamente queer de toda la saga. Hace un tiempo, el actor Donald Glover señaló que su personaje Lando Calrissian (en el spin off Solo: Una historia de Star Wars) es “pansexual”, y agregó: “¿Cómo podés no ser pansexual en el espacio? Hay tantas cosas con las que podés tener sexo”. Pero en pantalla no había muchas referencias a la sexualidad de Calrissian, y solo se habló de ello durante las entrevistas de prensa para promover el film. Orka y Flix, en cambio, aparecieron en la serie animada visitando como pareja a la madre de Flix, llevándole flores de regalo.

“Tengo una frase preparada desde hace un año y medio”, dijo Moynihan en Coffeee With Kenobi, tras expresar su alivio por al fin poder hablar de la sexualidad de la pareja y haciendo referencia a un célebre diálogo entre Han Solo y Leia Organa. “Si alguien finalmente me pregunta, podré decir que cuando Flix dice ‘te amo’, Orka puede decir ‘Lo sé’. Son hermosos.”

En la línea temporal de la saga, la serie (que estrenará su segunda temporada a fines de este año por Disney Channel y se verá en la plataforma Disney+) transcurre entre las películas Los últimos Jedi y El ascenso de Skywalker, que llegará a los cines en diciembre.