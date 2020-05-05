Omitir para ir al contenido principal
Portada
Sociedad
Un espectáculo en el cielo
Luna de las flores: cuándo y cómo ver la penúltima superluna del año
El jueves 7 de mayo se podrá disfrutar de la Luna de las flores.Ese día la luna se verá más grande y más brillante de lo normal debido a que ocurrirá el perigeo, es decir, el punto de
05 de mayo de 2020 - 13:14
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
La Luna de las Flores se verá este jueves 7 de mayo y será la última superluna de 2020.
Temas en esta nota:
luna
Astronomía
Diario