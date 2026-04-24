Ahora Frugoni dice que se equivocó, que fue un error

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Carlos Frugoni junto a Mauricio Macri
Carlos Frugoni, de lentes, junto a Mauricio Macri. (Archivo -)

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