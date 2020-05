Empleados de los cementerios piden condiciones dignas de trabajo

Los trabajadores de los cementerios municipales San Antonio de Padua y De la Santa Cruz elevaron una nota con una serie de reclamos a la intendenta de la Capital de Salta, Bettina Romero. Afirman que la actual gestión del director de Cementerios de la ciudad, Tomás Calderoni, no elaboró un protocolo de cuidado ni brindó los elementos de trabajos correspondientes ante el contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio.

El representante de los trabajadores del cementerio San Antonio de Padua, Adolfo Díaz, contó a Salta/12 que aún no cuentan con un protocolo de trabajo ante el contexto de posibilidad de contagio de la Covid-19. “A nivel nacional se hizo un protocolo, pero la Municipalidad de Salta no lo está cumpliendo”, expresó el representante que participó ayer de la asamblea informativa que mantuvieron los trabajadores en las puertas del Cementerio Municipal de la Santa Cruz.



Desde que empezó la cuarentena “se viene trabajando en el cementerio, pero sin las garantías de seguridad”, aseguró Díaz. Afirmó que al tratarse de un servicio esencial, en principio sólo iban cuatro operarios y dos administrativos para realizar el servicio de los sepelios, pero "eso se cumplió una semana". "Luego el director nos pidió que firmemos una nota diciendo que nosotros íbamos voluntariamente a trabajar”, especificó el representante.

Algunos trabajadores rechazaron esta disposición porque “nos dejan toda la responsabilidad a nosotros”. "Trabajar voluntariamente desliga de responsabilidades a la institución, incluso a las aseguradoras de riego de trabajo", destacó el gremialista.

Según los trabajadores, el director les dijo que si no cumplían con este punto, contratarían a cooperativas de trabajo. En el petitorio, que fue enviado desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), exigieron que se descarten esas notas y no recurran a cooperativas porque en los cementerios "hay recurso humano para desarrollar las tareas. Simplemente queremos condiciones dignas y seguridad de higiene".



El secretario gremial de ATE Salta, Víctor Chuquisaca, manifestó a este medio que las irregularidades a la que están sometidos los trabajadores de los cementerios municipales son reiteradas. “Es un servicio importante y esencial y tienen que tener la condiciones dignas para su desempeño”, afirmó. “Vemos videos y fotos donde se nota que es insalubre trabajar ahí y que no son cuidados”, destacó. Ambos cementerios cuentan con al menos 120 empleados.

Díaz afirmó que esto fue conversado en la asamblea donde estuvo el propio Calderoni, pero “él no da el brazo a torcer”. “Hay un mal entendido sobre nosotros. Él dice que no queremos trabajar, sin embargo, venimos trabajando”, sostuvo el referente gremial. “La forma de trabajo de Calderoni da la impresión de que no sabe dónde está parado”, agregó.

Chuquisaca indicó que a los empleados se les proporcionó barbijos, guantes y mamelucos únicamente al inicio del período de cuarentena. Y aseguran que a estas alturas está faltando ropa de grafa, botas y la reposición de alcohol en gel y jabón.

En el caso del cementerio de San Antonio de Padua hace dos semanas que no tienen agua. En el petitorio también se exigió que los trabajadores cuenten con la vacunación antigripal, antitetánica y para prevenir el neumococo, un pedido que se realiza desde inicios del año.

Además, contaron que este 2020 se eliminó el ítem que permitía realizar horas extraordinarias. Este servicio permitía que los operarios tengan 18 horas semanales que luego eran compensadas con el pago de al menos $800. “Esas horas se quitaron desde el inicio de la gestión”, dijo Díaz, quien aseguró que ese ingreso extra les resultaba de utilidad a los trabajadores.

Por último, volvieron a elevar un pedido que reiteran desde hace 5 años, el pago del ítem que reconoce esta actividad como de riesgo frente a enfermedades infecto contagiosas y establece un incremento del 50% sobre el básico. Díaz contó que la nueva gestión, de Calderoni, dio su palabra junto al secretario de Servicios Públicos y Ambiente, Aroldo Tonini, quien dijo que estaría el incremento a principios de mayo, pero hasta el momento los trabajadores no lo percibieron. Este medio intentó comunirse con los funcionarios, pero no obtuvo respuesta.

Los trabajadores tendrán hoy una nueva asamblea para ver si algunos de los ítems solicitados fueron respondidos.