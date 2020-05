Del regreso de SIA al acuerdo entre la UMI y Spotify

#HacelaSimple SIA reapareció con Together, que será parte de la banda de sonido de la película Music, que dirigirá la cantante y tendrá a Kate Hudson como una adicta en recuperación y a la joven bailarina Maddie Ziegler como su hermana autista. Y también brotaron nuevas canciones de Nico Landa (Mi delirio, junto a Chita), SD Golden Crow (Humanos), de los retornados Duna (Barrilete), de los tucumanos Roadie (Bufandas), de Justin Quiles (Pam, con feats de Daddy Yankee y el Alfa), de Emilia Mernes (No más, flamante simple de la ex Rombai) y de Lil Skies (Riot).

#CualquieraPuedeGooglear FranJeite, Chechi de Marcos, Coral Casual y Puebla disputarán este 22/5 desde las 16 la final del concurso Camino a Abbey Road #EnCasa, y aún quedan unas horas para votar. Clic solidario: la UMI cerró acuerdo con Spotify, que duplicará los montos de las donaciones recibidas para los músicos independientes, afectados económicamente por la cuarentena. Clic enfiestado: Villa Diamante sigue comandando en vivo Hasta La Pista, su ciclo online de mashups electrónicos con invitados: el 23/5 desde las 23 estarán Emilia Ta, La Puta Ama DJ y Vj Cumbiemos, y el 24/5 desde las 22 les tocará a Shaman Herrera y Loli Molina.

#VideosConCrema Mujeres de Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Colombia, Brasil, México y República Dominicana agitan en Yo decido cuándo se menea, el video de cuarentena con la reversión de la cantautora y actriz Rocío Pérez Silva en base al tema Con calma, de Daddy Yankee y Snow. Y también hay clips nuevos de Khruangbin (So We Won't Forget, con drama rutero y peluchero), de El Zar (La declaración, con romance urbano, reflejos y motos), de La Familia de Ukeleles (Iorelei, con calorcito ranchero previo a la cuarentena) y de Rayos de la Niñez (Cuarentena pop, un sencillo himno indie que banca las ganas de hacer... todo lo que nos habíamos cansado de hacer).

#DeCatálogo Adrián Cayetano Paoletti celebra los 20 años de su disco En la ruta del árbol en busca de la canción perfecta con una reedición con reversiones de invitados como El Príncipe Idiota, Srta. Trueno Negro, Javi Punga o Ale Schuster (Viva Elástico). Además, Sig Ragga completó Relatos de la Luna, el disco tríptico que ya tiene su tercera parte publicada en plataformas. Y hay más nuevos discos de The Magnetic Fields (Quickies, su primer disco en tres años), de La Foca (Velocidad), de Khea (Trapicheo, un mixtape con diez de sus últimos simples y feats), de Marra y Les Practicantes (el EP El camino del tigre) y de Placard (BEIBI, una selección de sus canciones reinterpretadas en un contexto de teclas, cuerdas, flash y suavidad para niñes).

#Pantallazos Sale especial de Coldplay, A Head Full of Dreams, con imágenes de gira, vivo y backstage (22/5 a las 21, DirecTV) y también hay maratón cumpleañero de Morrissey y The Smiths (22/5, todo el día, Much Music). Además, los stoners Wolfranium metieron grabación experimental en un galpón y capturaron la experiencia en el documental Un reactor nuclear.